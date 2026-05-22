Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ömür Boyu Otonom Sürüş Devri Bitti: Tesla FSD'nin Türkiye'deki Aylık Abonelik Fiyatı Açıklandı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Tesla, FSD olarak da bildiğimiz otonom sürüş özelliğinin tek seferlik satışını durdurdu, abonelik sistemine geçti. Türkiye fiyatı da belli oldu.

Ömür Boyu Otonom Sürüş Devri Bitti: Tesla FSD'nin Türkiye'deki Aylık Abonelik Fiyatı Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketlerinden biri konumunda bulunan Tesla, otomobillerinde sunduğu fütüristik teknolojileriyle de tanınan bir marka olmayı başarıyordu. Ülkemizde de çok ilgi gören Tesla otomobilllerin belki de en dikkat çeken özelliği tam otonom sürüştü (FSD).

Tesla, önceden FSD (Full Self-Driving özelliğini tüm dünyada tek seferlik satış yöntemiyle sunuyordu. Ancak şubat itibarıyla bunun kalkacağı açıklanmıştı. Aynı şekilde ülkemizde de tek fiyat vardı. Ancak 21 Mayıs itibarıyla bu dönem bitti ve FSD için aylık abonelik sistemine geçildi.

İçerikten Görseller

Ömür Boyu Otonom Sürüş Devri Bitti: Tesla FSD'nin Türkiye'deki Aylık Abonelik Fiyatı Açıklandı
Ekran Resmi 2026-05-22 09.24.03

FSD’nin Türkiye’deki aylık abonelik fiyatı 4.990 TL oldu

Ekran Resmi 2026-05-22 09.24.03

Tesla, tek seferlik satışı kaldırmasının ardından FSD özelliğinin aylık abonelik fiyatının Türkiye’de ne kadar olacağını da açıkladı. Şirketin resmî sitesine baktığımızda FSD özelliğinin aylık 4.990 TL fiyatla sunulacağını görüyoruz. Yani kullanıcı her ay bu ücreti ödemek zorunda olacak.

Full Self-Driving, yani tam otonom sürüş özelliği henüz tamamen ülkemizde sunulmuyor. Bunun yerine gelişmşi otopilot özellikleri şimdilik var. Özellikler arasında “Otomatik Direksiyon, Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleme, Şerit Değiştirme, Otomatik Direksiyonda Navigasyon, Dumb Summon, Actually Smart Summon, Otomatik Park ve Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü” var. FSD yavaş yavaş Avrupa’ya gelmeye başlamıştı. Yakında Türkiye’de de tamamen sunulduğunu görebiliriz.

Tesla Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Hala 2,5 Milyon TL'den Ucuz Tesla Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Hala 2,5 Milyon TL'den Ucuz

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com