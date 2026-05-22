Ömür Boyu Otonom Sürüş Devri Bitti: Tesla FSD'nin Türkiye'deki Aylık Abonelik Fiyatı Açıklandı

Tesla, FSD olarak da bildiğimiz otonom sürüş özelliğinin tek seferlik satışını durdurdu, abonelik sistemine geçti. Türkiye fiyatı da belli oldu.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketlerinden biri konumunda bulunan Tesla, otomobillerinde sunduğu fütüristik teknolojileriyle de tanınan bir marka olmayı başarıyordu. Ülkemizde de çok ilgi gören Tesla otomobilllerin belki de en dikkat çeken özelliği tam otonom sürüştü (FSD).

Tesla, önceden FSD (Full Self-Driving özelliğini tüm dünyada tek seferlik satış yöntemiyle sunuyordu. Ancak şubat itibarıyla bunun kalkacağı açıklanmıştı. Aynı şekilde ülkemizde de tek fiyat vardı. Ancak 21 Mayıs itibarıyla bu dönem bitti ve FSD için aylık abonelik sistemine geçildi.

FSD’nin Türkiye’deki aylık abonelik fiyatı 4.990 TL oldu

Tesla, tek seferlik satışı kaldırmasının ardından FSD özelliğinin aylık abonelik fiyatının Türkiye’de ne kadar olacağını da açıkladı. Şirketin resmî sitesine baktığımızda FSD özelliğinin aylık 4.990 TL fiyatla sunulacağını görüyoruz. Yani kullanıcı her ay bu ücreti ödemek zorunda olacak.

Full Self-Driving, yani tam otonom sürüş özelliği henüz tamamen ülkemizde sunulmuyor. Bunun yerine gelişmşi otopilot özellikleri şimdilik var. Özellikler arasında “Otomatik Direksiyon, Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleme, Şerit Değiştirme, Otomatik Direksiyonda Navigasyon, Dumb Summon, Actually Smart Summon, Otomatik Park ve Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü” var. FSD yavaş yavaş Avrupa’ya gelmeye başlamıştı. Yakında Türkiye’de de tamamen sunulduğunu görebiliriz.