Fiat, bir süredir heyecanla beklenen Panda benzeri yeni büyük SUV’u Grizzly’nin tasarımını paylaştı.

Türkiye’nin en çok otomobil satan markalarından biri olan Stellantis bünyesindeki Fiat, yepyeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bir süredir de markanın Panda modeline benzerliği ile dikkat çekecek Grizzly isimli yepyeni bir SUV üzerinde çalıştığı söyleniyordu.

Bugün ise firmadan beklenen açıklama geldi. Fiat, yeni SUV tipindeki otomobili Grizzly’i resmen duyurdu. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen otomobilin tasarımı da bizlerle buluştu.

Karşınızda Fiat Grizzly

Fiat Grizzly’nin yalnızca tasarımının paylaşıldığını belirtelim. Herhangi bir teknik bilgi ve diğer detaylar şimdilik yok. Aracın tasarımına baktığımızda Panda’ya benzeyen, daha büyük ve geniş bir araç olabileceğini görebiliyoruz. Lansmanı yapıldığında tüm detaylarını öğreneceğiz.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Grizzly modeli, Panda ve Grande Panda modelleriyle aynı DNA’yı paylaşacak ve Smart Car platformu üzerinde inşa edilecek. Aracın Fas’ta üretilmesinin planlandığını belirtelim. Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında satılacak. Türkiye’ye gelmesi de muhtemel. Benzinli, elektrikli, hibrit seçenekleriyle sunulacağı düşünülen modelin 20 bin euro civarı fiyatı olacağı da tahminler arasında.