Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile içerik üreticiler ve mobil uygulama geliştiricilere KDV istisnası uygulanacağı açıklandı. İşte kararın detayları...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında içerik üreticiler ile mobil uygulama geliştiricileri ilgilendiren bir karar yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 54)" ile içerik üreticiler ve mobil uygulama geliştiricilere KDV istisnası uygulanacağı duyuruldu.

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre sosyal medya fenomenleri ile mobil uygulama geliştirenler, 1 Ocak 2022 tarihi ve sonrasındaki kazançları için KDV istisnası uygulamasından yararlanabilecekler.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle: