Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında içerik üreticiler ile mobil uygulama geliştiricileri ilgilendiren bir karar yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 54)" ile içerik üreticiler ve mobil uygulama geliştiricilere KDV istisnası uygulanacağı duyuruldu.
Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre sosyal medya fenomenleri ile mobil uygulama geliştirenler, 1 Ocak 2022 tarihi ve sonrasındaki kazançları için KDV istisnası uygulamasından yararlanabilecekler.
Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
"Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmaktadır.
Bununla birlikte, 1/1/2024 tarihinden itibaren internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere de söz konusu istisna uygulanacaktır.
Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmaz."
MADDE 2- Aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümünün ikinci, üçüncü ve dördüncü paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/B-3.2.5.) bölümü başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- Aynı Tebliğin;
a) (IV/D-7.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan "(IV/E/3.3)" ibaresi "(IV/A2-3.3.)" şeklinde,
b) (VI/B-2.1.1.) bölümünün ilk paragrafında yer alan "(IV/E-3.2)" ibaresi "(IV/A2-3.2.)" şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 5- Bu Tebliğin;
a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri yayımını izleyen ayın başından itibaren yapılan iade talepleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.