Apple'ın iCloud hizmetleri, dün gece kısa süreliğine sorun yaşadı. Sorun sırasında kullanıcılar; Fotoğraflar, Mail, Bul gibi uygulamalara erişim sağlayamadı.

Apple’ın birçok hizmetine ve uygulamasına erişme imkânı tanıyan iCloud hizmetleri, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyordu. Ancak geçtiğimiz günün son saatlerinde gelen bilgiler iCloud hizmetleri konusunda sorunlar yaşandığını gözler önüne serdi.

Dün akşam TSİ 21.00 suları itibarıyla bazı iCloud hizmetlerinde erişim sorunları yaşandı. Downdetector verilerine bakıldığında yüksek sayıda kullanıcının birkaç saatliğine iCloud hizmetlerine ulaşamadığı görülebiliyor. Daha sonrasında Apple tarafından yapılan bir açıklamayla da bu sorun doğrulandı ve tam olarak 21.36 sularında başladığı ifade edildi.

Fotoğraflar, Mail gibi hizmetleri etkileyen sorun, saatler sonra çözüldü

iCloud hizmetlerindeki sorunun ne kadar geniş çaplı olduğu konusunda bir bilgi yok. Yani herkes yaşamamış olabilir. Sorundan; Apple’ın Fotoğraflar, Bul ve Mail uygulamaları, iCloud web uygulamaları, iCloud depolama güncellemeleri gibi hizmetler etkilenmiş. Kullanıcılar, sorun devam ederken bu hizmetlerin hiçbirine erişim sağlayamadı, senkronizasyon hataları ve diğer farklı hatalar aldı.

Neyse ki iCloud’da yaşanan sorun saatler sürdü. Gelen raporlara baktığımızda sabaha karşı 01.00 sularında erişim sorunlarının sona erdiğini ve şikâyetlerin azaldığını görebiliyoruz. Şu an itibarıyla da herhangi bir problem bulunmuyor. Yaşanan sorunun nedeninin bilinmediğini de belirtelim. Apple’dan problemin nedeni hakkında bir açıklama gelmedi.