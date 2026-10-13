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İşe Alım Süreçlerini Tek Platformda Birleştiren Yapay Zekâ Destekli Hireall Kullanıma Sunuldu

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Youthall’un 12 yılı aşkın kariyer ve işe alım teknolojileriyle hayata geçirilen Hireall, kullanıma sunuldu

İşe Alım Süreçlerini Tek Platformda Birleştiren Yapay Zekâ Destekli Hireall Kullanıma Sunuldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Şirketlerin işe alım süreçlerinde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, kullanılan teknolojik araçların birbiriyle entegre çalışmaması ve verilerin farklı sistemlere dağılmasıdır. Youthall’un 12 yılı aşkın işe alım ve kariyer teknolojileri deneyimi üzerine geliştirilen yeni yapay zekâ destekli platform Hireall, işe alım akışını ilanın hazırlanmasından teklif aşamasına kadar tek bir sistem üzerinden yönetme imkânı tanıyor.

Youthall’un 1.200’den fazla şirketle gerçekleştirdiği çalışmalardan elde edilen ihtiyaç analizleriyle şekillenen platform; geleneksel aday takip sistemlerini yapay zekâ, otomasyon, ekip içi değerlendirme ve entegrasyon çözümleriyle aynı çatı altında birleştiriyor.

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İşe Alım Süreçlerini Tek Platformda Birleştiren Yapay Zekâ Destekli Hireall Kullanıma Sunuldu
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İşe alım süreçlerindeki kopukluk tek platformda çözülüyor

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Hireall platformunda yapay zekâ teknolojisi bağımsız bir eklenti olarak değil, işe alım sürecinin tüm aşamalarına doğrudan entegre edilmiş. Yeni pozisyon oluşturulurken ilan metinleri ile ön eleme sorularının hazırlanmasına yardımcı olan sistem, aynı zamanda değerlendirme kartlarını destekliyor ve aşamalar arası otomasyonların kurulmasını sağlıyor. Başvurular sisteme ulaştığında CV verileri yapılandırılmış veriye dönüştürülüyor ve şirketin kriterlerine göre adaylar için bir "AI Fit Score" üretiliyor. Video mülakatlarda ise aday yanıtları analiz edilerek özetleniyor ve bağımsız bir değerlendirme skoru oluşturuluyor.

Yapay zekanın rolü süreçleri hızlandırmak olsa da adayların hangi kriterlere göre eleneceği ya da değerlendirileceği tamamen şirketlerin kontrolüne bırakılıyor. Otomatik eleme özelliği platformda varsayılan olarak kapalı hâlde geliyor. Şirketler, arzu ederse kendi belirledikleri kriter ve eşik değerlerine göre bu özelliği aktif hâle getirebiliyor. Böylece nihai işe alım kararı ve adayı değerlendirme yetkisi tamamen işe alım ekibinde kalıyor.

Hireall, şirketlerin ilanlarını tek merkezden oluşturup Google for Jobs, şirket kariyer sayfaları veya çalışan tavsiye programları gibi farklı kanallarda yayınlamasına olanak tanıyor. Farklı kaynaklardan gelen başvurular tek aday havuzunda toplanırken, mükerrer başvurular eşleştirilerek veri kirliliği engelleniyor ve mevcut Excel listeleri sisteme toplu aktarılabiliyor. Platform; markalı kariyer sayfası, video mülakat, ortak puanlama, çalışan tavsiye sistemi, kayıtlı filtreler ve teklif yönetimi gibi zengin modüller içeriyor. Ayrıca adayların isim, fotoğraf ve cinsiyet bilgilerinin gizlenebildiği anonim aday değerlendirme seçeneği ile KVKK izin süreçleri ve veri silme talepleri de sistem üzerinden takip edilebiliyor.

Platform; LinkedIn, takvim, e-posta, Slack ve çeşitli envanter/değerlendirme sistemleriyle entegre çalışabiliyor. Doğrudan entegre olduğu Youthall ekosistemi sayesinde şirketler, Hireall’da açtıkları ilanları tek tıkla Youthall’un 2 milyondan fazla kullanıcısı olan aday havuzuna aktarabiliyor.

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