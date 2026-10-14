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Baykar'ın Yapay Zekâlı SİVRİSİNEK Sürüsü Hedefleri Tam İsabetle Vurdu!

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Baykar tarafından geliştirilen SİVRİSİNEK akıllı mühimmatları, Ateş Serbest-2026 tatbikatında sürü hâlinde uçuş gerçekleştirdi.

Baykar'ın Yapay Zekâlı SİVRİSİNEK Sürüsü Hedefleri Tam İsabetle Vurdu!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ateş Serbest-2026 tatbikatı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Tatbikatta öne çıkan sistemlerden biri de Baykar'ın geliştirdiği SİVRİSİNEK oldu. 20 mühimmatın sürü hâlinde uçtuğu gösterimde, bunlardan 10'u sürüden ayrılarak belirlenen hedefleri vurdu.

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SİVRİSİNEK'in öne çıkan özellikleri arasında yapay zekâ desteği, sürü koordinasyonu ve 1.000 kilometreyi aşan menzili bulunuyor. Sistem, tek tek hareket eden mühimmatlar yerine birbiriyle iletişim kurabilen ve hedef bilgilerini paylaşabilen bir yapı sunuyor.

Yapay zekâ ile sürü koordinasyonu

SİVRİSİNEK mühimmatları, sürü içerisindeki diğer araçlarla iletişim kurarak hedef bilgilerini paylaşabiliyor. Böylece her bir mühimmatın hareketi, sürünün genel koordinasyonundan bağımsız kalmıyor.

GNSS sinyali olmadan da görev yapabiliyor

Uydu tabanlı konumlama sistemleri, elektronik karıştırma nedeniyle kullanılamaz hâle gelebiliyor. SİVRİSİNEK ise yapay zekâ destekli görsel konum belirleme yeteneği sayesinde GNSS sinyalinin bulunmadığı veya karıştırıldığı ortamlarda da görev yapabiliyor.

SİVRİSİNEK'in teknik özellikleri

Mancınıkla fırlatılabilen SİVRİSİNEK'in pist ihtiyacı bulunmuyor. Sistem, UM ve UMX olmak üzere iki farklı versiyona sahip. 20 kilogramlık harp başlığı taşıyabilen mühimmat, yaklaşık 3.000 metre irtifaya ulaşabiliyor. Ayrıca tek bir tuşla dakikalar içinde göreve hazır hâle getirilebiliyor.

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