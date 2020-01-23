İdeal Kahvenin Matematiksel Formülü Çıkarıldı

Bilim insanları, ideal kahveyi hazırlamak için matematiksel bir formül geliştirdi. Bilim insanları, daha az kahve ve daha büyük taneler halinde öğütülmüş kahve çekirdeklerinin, ideal kahveyi ortaya çıkaracağını belirtiyor.

İdeal kahvenin nasıl olması gerektiği konusunda çalışma yapmak için 5 ülkeden kimyagerler, matematikçiler, malzeme bilimciler ve kahve tutkunları bir araya geldi. Araştırmacılar, dünya genelinde kullanılan espresso makineleri tarafından yapılan kahve demleme işlemini optimize etmek için bir çalışma gerçekleştirdiler. Araştırmacılar, bu işlem sırasında 20 gram öğütülmüş kahve taneciklerini kullandı.

Ekip, çalışma sırasında öğütülmüş kahve çekirdeğinin büyüklüğüne, espresso makinesinin kahveye su pompalarken yarattığı su basıncına, su akış hızına ve her demlemeye giren kahve miktarına baktılar. Kafeinin, öğütülmüş kahveden nasıl ayrılarak çözündüğünü gözlemlemek için elektrokimyacı bir ekip, farklı demleme yöntemlerininin metriklerini tahmin etmek ve test etmek adına matematiksel bir model oluşturdu.

"Kahve çekirdeklerini daha kaba öğütürseniz, gerçekten harika bir tada sahip olabilirsiniz."

Gerçekleştirilen analiz sonucunda araştırma ekibi, farklı demleme yöntemlerinin verimlerini hesapladı. Bu verimi hesaplamak için bardağa sıvı olarak giren kahve miktarının yüzdesini hesaplandı. Araştırmacılar, analizlerin sonucunda daha az kahve kullanarak daha yüksek verim elde edilebildiğini ve lezzette bir değişiklik olmadığını tespit ettiler.

Araştırma ekibin üyelerinden Oregon Üniversitesi’nden Christopher Hendon, “20 gram kahve yerine 15 gram kahve kullanırsanız ve kahve çekirdeklerini daha kaba öğütürseniz, gerçekten harika bir tada sahip olabilirsiniz.” dedi.

Mükemmel kahve tadı, kişisel bir fikirdir ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak kahve demlerken daha az kahvenin kullanılması genel olarak tasarruf sağlayacaktır. 20 gram yerine 15 gram kahve kullanmak, yüzde 25 daha az kahvenin kullanılmasını sağlayacaktır.