Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı sırasında hem cephede hem de siviller arasında eşi benzeri görülmemiş insanlık dramları yaşandı. Tarihe unutulmaz bir kara leke olarak yazılan İkinci Dünya Savaşı’nı tüm çıplaklığıyla anlatan filmlerden bazılarını sizin için listeledik.

1939 - 1945 yılları arasında yaşanmış ama kanlı izleri bugün bile silinememiş olan İkinci Dünya Savaşı tam olarak adının hakkını verdi ve gerçek anlamda bütün dünya birbirine girdi. Sonucunda on milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya savaşı sırasında hem cephede hem de cephe gerisinde bulunan siviller arasında tarihe kara bir leke olarak kazınan olaylar yaşandı.

Elbette İkinci Dünya Savaşı denilince akla gelen en büyük katiller Naziler oluyor. Onların insanları sistematik olarak öldürmek adına yaptıkları buluşlar tüyler ürpertici. Orada ölenlerin yanı sıra bir şekilde kurtulanlar ise yaşananları çok daha iyi anlamamızı sağlıyor. İşte tüm bu hikayeleri farklı noktalardan ele alan ve izleyenlere İkinci Dünya Savaşı’nı en çıplak gerçekleriyle anlatan pek çok başarılı film var. Bazılarına gelin yakından bakalım.

En başarılı İkinci Dünya Savaşı filmlerinden bazıları:

Stalingrad

Fury

Enemy At The Gates

Dunkirk

Downfall

Inglourious Basterds

The Pianist

Casablanca

Saving Private Ryan

Life is Beautiful

Schindler's List

Savaşın doğu cephesi: Stalingrad

Yıl: 1993

Tür: Dram, Savaş

Yönetmen: Joseph Vilsmaier

Oyuncular: Thomas Kretschmann, Dominique Horwitz, Sebastian Rudolf

IMDb: 7.5

Alman yapımı bir İkinci Dünya Savaşı filmi olan Stalingrad, savaşın doğu cephesinde yaşananları konu alıyor. El Alameyn Muharebelerine katılmış olan bir grup asker, Kuzey Afrika’dan İtalya’ya gönderilir. Fakat bu sırada Stalingrad Muharebesi başlar ve zaten yorgunluktan ölmek üzere olan askerler buradaki cepheye gitmek zorunda kalırlar.

Yüzlerce düşmana karşı beş kişi: Fury

Yıl: 2014

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

Yönetmen: David Ayer

Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman

IMDb: 7.5

İkinci Dünya Savaşı’nın son günleri. Beş kişiden oluşan bir Amerikan topçu ekibi, Almanya’nın göbeğinde 300 düşman askerinin ortasında kalırlar. Yardım gelecektir ama ne zaman? Bu beş kişilik küçük ekip oradan çıkmak için 24 saat boyunca karşılarındaki yüzlerce kişilik düşman askerine karşı kanlarının son damlasına kadar güçlü bir direniş gösterirler.

Gözü boyanmış askerler: Enemy At The Gates

Yıl: 2001

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

Yönetmen: Jean-Jacques Annaud

Oyuncular: Jude Law, Rachel Weisz, Joseph Fiennes

IMDb: 7.5

Stalingrad kuşatılmış durumdadır ve şehir koca bir mezarlığa dönmüştür. Savaşın en kanlı anlarından birinde karşı saflarda görevli iki keskin nişancı vardır. Rus keskin nişancı bir kahraman olarak anılırken diğeri bir katildir. Bir yandan çatışmalar hız kesmeden sürerken diğer yandan bu iki asker savaşa kendilerine öğretilenin dışında bir gözle bakmayı öğreneceklerdir.

Deniz ve düşman arasında bir kıskaç: Dunkirk

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy

IMDb: 7.8

İkinci Dünya Savaşı’nın en önemli olaylarından biri olan Dunkerque Tahliyesi'ni anlatıldığı film, yüzbinlerce müttefik askerin etrafının kuşatılmasıyla başlıyor. Bir tarafları deniz, bir tarafları düşmanla çevrili olan askerler savaşın en çaresiz anlarından birini yaşamaktadırlar. Tek istedikleri bu kıskaçtan kurtulmaktır ancak kuşatma giderek onları boğacak bir noktaya gelmektedir.

Hitler’in son günleri: Downfall

Yıl: 2004

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmen: Oliver Hirschbiegel

Oyuncular: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara

IMDb: 8.2

Belgesel tadında son derece başarılı bir prodüksiyona sahip olan Downfall filmi, Joachim Fest tarafından kaleme alınan Inside Hitler’s Bunker isimli kitaptan esinlenilmiştir. Filmde İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde Berlin’in düşüşünün ve tüm dünyaya kan kusturmuş olan Adolf Hitler’in son günlerinin hikayesini izliyoruz.

Alternatif bir İkinci Dünya Savaşı hikayesi: Inglourious Basterds

Yıl: 2009

Tür: Macera, Dram, Savaş

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz

IMDb: 8.3

Amerikan sinemasının sıra dışı yönetmeni Quentin Tarantino, Inglourious Basterds filminde alternatif bir İkinci Dünya Savaşı hikayesi anlatıyor. Ailesinin öldürülmesine tanık olmuş genç bir kız Paris’e giderek yeni bir hayata başlar. Bir yandan da Yahudi çeteler Nazilere karşı direniş göstermektedir. İşte bu genç kızımızın yolu, bir noktada bu çetelerden biri ile kesişecektir.

Varşova gettosunda bir başına: The Pianist

Yıl: 2002

Tür: Biyografi, Dram, Müzik

Yönetmen: Roman Polanski

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox

IMDb: 8.5

Polonya’lı piyanist Wladyslaw Szpilman’ın yaşadıklarını anlattığı aynı isimli kitabın sinema uyarlaması olan The Pianist, Polonya’nın Naziler tarafından işgal edilmesini konu alıyor. Sıradan yaşamları olan bu insanların hayatları Nazi işgalinin başlaması ile birlikte tepetaklak olacak, pek çoğu kendini toplama kampında bulurken aralarından çok azı bu zor günleri sağ olarak atlatacaktır.

Nazilerden kaçan Avrupalılar: Casablanca

Yıl: 1942

Tür: Dram, Romantik, Savaş

Yönetmen: Michael Curtiz

Oyuncular: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid

IMDb: 8.5

Sinema dünyasının başyapıtlarından olan kült film Casablanca, İkinci Dünya savaşı sırasında Nazilerden kaçıp Fas’ın Casablanca şehrine gelenlerin hikayesini anlatıyor. Kahramanımız bar işletmecisi Rick Blaine, eski aşkı ve kocasını burada görünce çok şaşırsa bile onları şehirden kaçırmak için elinden geleni yapacaktır.

Oğlumu kurtarın: Saving Private Ryan

Yıl: 1998

Tür: Dram, Savaş

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Ryan Hurst, Tom Hanks, Tom Sizemore

IMDb: 8.6

Ülkemizde Er Ryan’ı Kurtarmak adıyla bilinen Saving Private Ryan, bir asker annesinin feryadıyla başlıyor. Dört oğlundan üçünü savaşta kaybetmiş olan bir anne, en azından en küçük oğlu Ryan’ın eve geri dönmesini ister. Başkanın emriyle bir ekip kurulur. Ekibin tek görevi Ryan’ı kurtarmaktır ama savaşın içine düştükleri zaman asıl endişelenmeleri gereken kendi canları olacaktır.

Bir çocuğun gözünden savaş: Life is Beautiful

Yıl: 1997

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Roberto Benigni

Oyuncular: Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes

IMDb: 8.6

Orijinal adı La vita e bella olan İtalyan filmi, ülkemizde Hayat Güzeldir adıyla bilinir. Guido ile Dora aşık olup evlenirler ve bir çocukları olur. Hayat onlar için güzeldir, derken savaş başlar. Yahudi olan aile apar topar toplama kamplarına götürülür. Guido, yaşanan bu insanlık dışı dramı oğluna anlatamayacağı için savaşı bir oyuna çevirir. İşte o noktadan sonra yaşananları, bir çocuğun gözünden izlemeye başlarız.

Sinema tarihinin en iyi filmlerinden: Schindler's List

Yıl: 1993

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes

IMDb: 9.0

Pek çok kişiye göre gelmiş geçmiş en başarılı filmlerden bir tanesi olarak kabul edilen Schindler's List, gerçek bir hayat hikayesinden sinemaya uyarlanmıştır. Alman bir işadamı, İkinci Dünya Savaşı tüm korkunçluğuyla sürerken Polonya’da bir fabrika açar. Açtığı fabrikada tam 1100 Yahudi işçi çalışmaktadır ve bu 1100 Yahudi işçinin hayatta kalmasının tek nedeni, o adamın bu fabrikayı açmış olmasıdır.

Milyonlarca insanın ölümüne neden olan İkinci Dünya Savaşı filmlerinin en iyilerinden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz İkinci Dünya Savaşı temalı filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.