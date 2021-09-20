İkinci el otomobil piyasası ile ilgili konuşan sektör kaynakları, satıcılar için kötü dönemlerin geride kalacağını söylüyorlar. Uzmanlara göre piyasayalar eylül ayı itibarıyla canlanacak ve bu da fiyatlara yansıyacak. Sektör kaynaklarına göre ikinci el otomobil fiyatları, yıl sonuna kadar yüzde 8 artabilir.

İkinci el otomobil pazarı hakkında konuşan sektör kaynakları, piyasada durgunluk olduğunu ancak kış mevsiminin yaklaşmasıyla insanların otomobillere olan talebinin artacağını, bunun da fiyatlara yansıyacağını düşünüyorlar. Uzmanlara göre ikinci el otomobil fiyatları, 2021'in sonuna kadar her ay yüzde 2 olacak şekilde toplamda yüzde 8 artacak. Bu da zaten zor olan otomobil alma hayalini, daha da ulaşılması zor bir noktaya getirecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre ikinci el otomobil sektörü Kasım 2020-Mayıs 2021 aralığında tarihinin en kötü dönemlerini yaşadı. Uzmanlara göre eylül, sektör için dönüm noktası olacak. Zira çip kıtlığı nedeniyle sıfır araçlara ulaşmanın imkansızlığı, ikinci el otomobil piyasasına yansıyacak. İnsanların ikinci el otomobillere ilgi göstermeye başlaması da ikinci el fiyatlarını artıracak.

Ekim ayında ikinci el araç almak daha da zor olabilir

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız tarafından yapılan açıklamalarda; "Eylül ayında yaz aylarına kıyasla talepte bir artış söz konusu. Ancak geçtiğimiz yıla kıyasla talebi yine de beklenen düzeyin altında gözlemliyoruz. Salgın ve kurdaki dalgalanmaların getirdiği belirsizlikler sebebiyle vatandaşlar ihtiyaç ve taleplerini ertelemek durumunda kalmıştı. Yılın son çeyreğinde ise ertelenen ihtiyaçların ikinci el araçlara olan talebi artırmasını bekliyoruz. Eylül ayının ilk iki haftasında ikinciyeni.com verilerimizi incelediğimizde ağustosun ilk iki haftası ile kıyasladığımızda sitemize girip, araç almak için inceleme yapan yüzde 78'nin yeni kullanıcı olduğunu gözlemledik. Bu durumun potansiyel talebin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Yılın son çeyreğinde baskılanan talebin ortaya çıkacağını ve sektörü hareketlendireceğini öngörüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş ise "Kasım 2020-Mayıs 2021 döneminde tarihinin en durgun dönemlerinden birini yaşayan ikinci el araç pazarı, Haziran ve Temmuz 2021 aylarını hareketli geçirirken; ÖTV'deki matrah düzenlemesiyle birlikte ağustos ayını bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 oranında düşüşle kapatmıştı. Ancak, tedarik ve stok sorunları nedeniyle, sıfır kilometre araçlardaki avantajlı fiyatlar pazarda karşılık bulamayarak eylül ayı başı itibariyle etkisini yitirdi. Böylece tüketiciler tekrar ikinci el araç pazarına yönelmeye başladı. Çip probleminin 2022 yılının ilk çeyreğine kadar süreceğine dair öngörülerin paylaşıldığı bu dönemde, ikinci el araçlarda talebin artacağını öngörüyoruz. Şehre dönüş ve toplu taşımadan uzaklaşma otomobil ihtiyacını artırıyor. İstanbul'da İBB verilerine göre bu yıl, 2019'a göre toplu taşıma kullanımı yüzde 49 düştü. Ticari hayatın tekrar hız kazanması, aşı takviminin doğru işletilmesiyle birlikte ekim ayı ve sonrasında otomobil ihtiyacının katlanarak artacağı bir döneme giriyoruz. Bireysel ve ticari kullanım ihtiyaçları doğrultusunda, ikinci el araç parkında yeterli arz varken eylül ayı sonuna kadar tüketicilerin alım yapmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

"İkinci el piyasasında ÖTV barem güncellemesi sonrası öngördüğüm şekilde fiyatlarda bir düşüş olmadı, aksine sıfır araç bulunurluk sıkıntıları kaynaklı fiyatlarda yüzde 2 artış oldu. Yaz döneminin bitmesiyle talep arttı, ikinci el satışlarında ağustos ayına oranla yüzde 20 civarında artış var. Çip krizi kaynaklı yeni araç üretiminde tedarik sıkıntısı neredeyse tüm markalarda yıl sonuna kadar devam edecek. Bu durum ikinci ele yarayacak." sözleri ise Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Uğur Sakarya tarafından kuruldu.