İkinci Elde En Çok Satılan Otomobil Modelleri Açıklandı

Indicata'nın ikinci el araç satış raporuna göre vatandaşlar, ağustos ayında en çok Volkswagen Passat'ı tercih ettiler. Hafif ticaride ise Fiat Doblo'nun zirvede olduğunu gösteren rapor, ikinci el otomotiv pazarının 2020 yılına göre daraldığını gözler önüne seriyor.

Anadolu Ajansı, ikinci el otomobil sektöründe analiz ve pazar izleme çalışmaları yapan Indicata'nın ağustos ayına ilişkin verilerini derledi. Yapılan derleme, vatandaşların ağustos ayında Volkswagen Passat model araçlara ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Hafif ticarilere bakıldığında ise Fiat Doblo'nun ön plana çıktığını görüyoruz.

Indicata'nın "İkinci El Online Pazar Raporu"na göre geçtiğimiz ay, 140 bin 608 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı yapıldı. Bu rakamlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor. Yılın ilk 8 aylık dönemine bakıldığında ise ikinci el araç pazarının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 23 daraldığı anlaşılıyor.

Volkswagen marka, Passat ise model olarak birinci sırada

Analiz edilen rapora göre ağustos ayında en çok, Volkswagen araçlara rağbet oldu. Bu bağlamda 20 bin 822 adet ikinci el Volkswagen, ağustos ayında satıldı. Bu markayı 17 bin 292 adet ikinci el satışıyla Renault, 13 bin 511 adet ikinci el satışıyla da Ford takip etti. Listenin devamında ise Fiat, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Peugeot ve Audi yer alıyor. Bu arada, Audi ile Audi'nin arkasında yer alarak 11. sırada bulunan Toyota arasında yalnızca 2 adet satış farkı olduğunu belirtelim.

Araştırmayı model bazına indirdiğimizde, ağustos ayında 6 bin 114 adet Passat satışı gerçekleştiğini görüyoruz. 5 bin 11 adet Renault Clio, 4 bin 572 adet Renault Megane, 4 bin 65 adet Ford Focus, 3 bin 679 adet Opel Astra, 3 bin 329 adet Toyota Corolla, 3 bin 82 adet Volkswagen Golf, 3 bin 39 adet Volkswagen Polo, 3 bin 25 adet Fiat Egea ve 2 bin 872 adet de BMW 3 Serisi, ağustos ayında el değiştirdi.

2.888 adet Fiat Doblo satıldı

Hafif ticari araçlara baktığımızda, 2 bin 888 adet satılan Fiat Doblo'nun listenin başında olduğunu görüyoruz. Bu aracı 2 bin 599 satışla Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 448 adet satışla Fiat Fiorino, bin 824 adet satışla Ford Transit/Tourneo Connect ve bin 649 adet satışla da Volkswagen Caddy takip etti...