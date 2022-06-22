Sizi Geçmişe Götürecek Etkileyici Tarihi Fotoğraflar

Sizi birazdan 1890'lardan başlayıp 1990'lara uzanan bir zaman yolculuğuna çıkaracağız ve göreceğiniz bu özel kareleri unutmanız pek mümkün olmayacak.

Bazıları Türkiye'de bazıları dünyanın farklı ülkelerinde çekilen bu fotoğraflarda ünlüleri, yerel halkları, trajik anları, mutlu anları bir arada bulacaksınız. İçinde yaşadığımız dönemi şekillendiren bu anları görmenin, hayata olan bakış açınızı genişleteceğinden emin olabilirsiniz. İşte o tarihi fotoğraflar: 1. Sudan'da bir adam, bir gıda dağıtımı sırasında, açlıktan ölmek üzere olan bir çocuktan mısır çalıyor (1998) 2. II. Dünya Savaşı sırasında cepheye katılan bir askerin savaştan önceki ve sonraki hali (1941/1945) 3. Rwanda'da geleneksel bir saç kesimi örneği 4. Hells Cafe (Paris, 1920) 5. 60'lı yıllarda bir okulda mini eteğin dikkat çektiği bir an. 6. Taksim, İstanbul'da gençler (1990'lar) 7. Münir Özkul, 27 yaşındayken. 8. Giza Piramidi'ne tırmanan insanlar 9. Donanmadaki askerler eşleriyle vedalaşıyor (1963) 10. Türkiye’nin ilk kadın hakimi Suat Berk (1931) 11. Mustafa Kemal Atatürk, İsveç Büyükelçisi'nin eşi ile sohbet ederken (1934, Ankara) 12. Ayasofya (1940) 13. Çiftçiler tarafından kullanılan bir fil (Belçika, 1915) 14. Sirkte kullanılan bir su aygırı 15. Dünyanın ilk gym aleti (1892) 16. 1930'ların SSCB'sinde çocuklar öğle uykusuna götürülüyor. 17. Yatakhanede iskambil oynayan akıl hastaları. Yastıklı takım, yastıksız takıma karşı. (Çin, 1990) 18. Bob Ross, evcil sincabıyla birlikte (1991) 19. İstanbul, Tarabya sahilinde denize giren mutlu insanlar (1970) 20. Satılık çocuklar (Chicago, 1948) 21. Nejat Uygur ve çocukları. En sağda Süheyl Uygur, en solda onun ikizi Süha Uygur, omzunda Kemal Uygur ve en büyük oğlu Ahmet Uygur. Behzat Uygur iki yıl dünyaya geliyor. 22. İlk kez toplum içinde şort giyen iki kadın (Toronto, 1937) 23. Bir atın, bir su havuzuna atladığı eğlence merkezinden bir an. 1880'lerin ortalarında popülerdi. Dalış atları 18 metre yükseklikten atlıyordu. İLGİLİ HABER Bu 25 Tarihi Fotoğrafı Gördüğünüzde O Yıllara Gitmiş Kadar Olacaksınız İLGİLİ HABER Bu 24 Tarihî Fotoğrafa Bakarken Zamanda Kısa Bir Yolculuk Yapmış Hissine Kapılacaksınız

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