Sizi Geçmişe Götürecek Etkileyici Tarihi Fotoğraflar

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Bu 23 Tarihi Fotoğrafa Bakarken Hayata Bakış Açınız Hiç Olmadığı Kadar Genişleyecek

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Sizi birazdan 1890'lardan başlayıp 1990'lara uzanan bir zaman yolculuğuna çıkaracağız ve göreceğiniz bu özel kareleri unutmanız pek mümkün olmayacak.

Bazıları Türkiye'de bazıları dünyanın farklı ülkelerinde çekilen bu fotoğraflarda ünlüleri, yerel halkları, trajik anları, mutlu anları bir arada bulacaksınız.

İçinde yaşadığımız dönemi şekillendiren bu anları görmenin, hayata olan bakış açınızı genişleteceğinden emin olabilirsiniz. İşte o tarihi fotoğraflar:

1. Sudan'da bir adam, bir gıda dağıtımı sırasında, açlıktan ölmek üzere olan bir çocuktan mısır çalıyor (1998)

tarihi

2. II. Dünya Savaşı sırasında cepheye katılan bir askerin savaştan önceki ve sonraki hali (1941/1945)

tarihi foto

3. Rwanda'da geleneksel bir saç kesimi örneği

saç kesimi

4. Hells Cafe (Paris, 1920)

paris

5. 60'lı yıllarda bir okulda mini eteğin dikkat çektiği bir an.

mini etek

6. Taksim, İstanbul'da gençler (1990'lar)

doksanlar

7. Münir Özkul, 27 yaşındayken.

münir özkul

8. Giza Piramidi'ne tırmanan insanlar

piramitler

9.  Donanmadaki askerler eşleriyle vedalaşıyor (1963)

eski fotoğraflar

10. Türkiye’nin ilk kadın hakimi Suat Berk (1931)

ilk kadın hakim

11. Mustafa Kemal Atatürk, İsveç Büyükelçisi'nin eşi ile sohbet ederken (1934, Ankara)

atatürk az bilinen

12. Ayasofya (1940)

Ayasofya

13. Çiftçiler tarafından kullanılan bir fil (Belçika, 1915)

fil

14. Sirkte kullanılan bir su aygırı

Sirkte kullanılan bir su aygırı

15. Dünyanın ilk gym aleti (1892)

spor aleti

16. 1930'ların SSCB'sinde çocuklar öğle uykusuna götürülüyor.

sovyetler

17. Yatakhanede iskambil oynayan akıl hastaları. Yastıklı takım, yastıksız takıma karşı. (Çin, 1990)

ilginç fotoğraf

18. Bob Ross, evcil sincabıyla birlikte (1991)

bob ross

19. İstanbul, Tarabya sahilinde denize giren mutlu insanlar (1970)

istanbul

20. Satılık çocuklar (Chicago, 1948)

çocuk

21. Nejat Uygur ve çocukları. En sağda Süheyl Uygur, en solda onun ikizi Süha Uygur, omzunda Kemal Uygur ve en büyük oğlu Ahmet Uygur.

nejat uygur

Behzat Uygur iki yıl dünyaya geliyor.

22. İlk kez toplum içinde şort giyen iki kadın (Toronto, 1937)

kadın şort

23. Bir atın, bir su havuzuna atladığı eğlence merkezinden bir an.

dalış atı

1880'lerin ortalarında popülerdi. Dalış atları 18 metre yükseklikten atlıyordu.

at
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