Ülkemizin yüz ölçümü 783.562 kilometrekare. Avrupa'daki çoğu ülkeyle kıyaslayınca oldukça büyük bir alan. Bizden çok daha büyük yüz ölçümü olan ülkelerle kıyaslama yaptığımızda ise o ülkelerin bir şehri kadar görünüyoruz.

Dünya haritasına bakınca bunu anlamak çok kolay değil fakat o ülkenin haritasını dünyanın bir ucundan alıp ülkemizin üzerine yerleştirdiğimizde daha net bir kıyas yapma imkanımız oluyor ve ufkumuz açılıyor.

Bu fırsatı ise thetruesize.com adlı şahane bir internet sitesi sunuyor. Biz de bazı ülkelerle Türkiye'yi kıyasladık ve şaşıracağınız örnekleri sıraladık:

Birleşik Krallık, yüz ölçümü olarak Türkiye'den 3,23 kat daha küçük.

Nüfus olarak ise bizden bir İstanbul nüfusu kadar daha az fakat ekonomik olarak 3,90 kat daha büyük.

Almanya'dan 2,19 kat daha büyük bir yüz ölçümüne sahibiz. Ekonomisi bizden 5,32 kat daha büyük. Nüfusu hemen hemen aynı.

Yüz ölçümü olarak 2,60 kat, nüfus olarak 1,35 kat(23 milyon) büyük olduğumuz İtalya, ekonomik olarak bizden 2,66 kat daha büyük.

Fransa bizden 1,22 kat daha küçük. Ekonomik olarak ise bizden 3,69 kat daha büyük.

Üstelik bir İstanbul nüfusu kadar dezavantajları olmasına rağmen.

Bir diğer Avrupa ülkesi İspanya'dan ise 1,55 kat daha büyüğüz.

Nüfus olarak 36 milyon daha fazlayız fakat buna rağmen İspanya ekonomik olarak bizden 1,81 kat daha büyük.

Çin sadece bizim üstümüzü kapatmakla kalmadığı gibi Orta ve Doğu Avrupa'yı, Orta Doğu'nun bir kısmını ve Kafkaslar'ı, hatta Orta Asya'nın bir kısmını kapatıyor.

Yoksa 1,5 milyar insan nereye sığacaktı, değil mi?

Konya bizde neyse, biz de Rusya'da o olurduk. O denli büyük bir yüz ölçümü.

Japonya 45 derecelik açıyla oldukça fazla enlem ve boylam kaplıyor. Yine de Türkiye'den iki kat küçük bir yüzölçümüne sahip.

Güney Kore'deki 52 milyon insan bu alanda yaşıyor. Yüz ölçümü Türkiye'den 7 kat küçük.

Ekonomik olarak bizden 2 kat daha güçlü.

Şili'nin en kuzeyinde yaşayanlar belki de kutup ışıklarını bile görebilecekken en güneyinde yaşayanlar ise çöl sıcaklarını deneyimleyecekti.

Avustralya'dan yaklaşık 10 kat daha küçük bir yüz ölçümüne sahibiz.

Azerbaycan'ın yüz ölçümü; Ankara, Konya ve Eskişehir'in toplam yüz ölçümünden biraz daha fazla.

Ülkede yaklaşık 11 milyon kişi yaşıyor.

İsrail, Danimarka, Hollanda, Hırvatistan, İsviçre, Avusturya, Sırbistan ve Çekya'yı birleştirsek bile yüz ölçümü olarak Türkiye hâlâ daha büyük olurdu.

Fakat aralarından bazılarının ekonomisi Türkiye'den çok daha güçlü.

Dünyanın en küçük ülkelerinden Monako'nun İstanbul ile kıyaslaması.

İstanbul'un bir ilçesi kadar.

Küçük ülkelerden bir diğeri olan Lihtenştayn'ın İzmir ile kıyaslaması.

Birkaç merkez ilçesi kadar büyüklüğünde olduğu görülüyor.

Nüfus olarak 4 kat küçük olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nden yüz ölçümü olarak 12 kat küçüğüz.

Ekonomik olarak 30 tane Türkiye gücünde.

Türkiye'yi ABD'ye götürdüğümüzde ise birkaç eyalet büyüklüğünde olduğu görülüyor.

Türkiye'yi bu kez kuzeye götürelim. Enlem farkından dolayı haritadaki gerçek büyüklük farklı görünebiliyor. Bu yüzden, kuzeyde olsaydık çok daha büyük olurduk.

(Muhtemelen çağdaşlık bakımından da.)

Hatta Grönland'a kadar götürdüğümüzde kat kat büyük görünüyor ve şekli bozuluyor.

Neyse ki değiliz, Akdeniz iklimindeyken bile doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çekiyoruz.

Ekvator'a indiğimizde ise bir miktar küçülüyoruz.

Coğrafya olarak olmasa da ekonomik olarak oraya doğru gidiyoruz.