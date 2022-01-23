"Dünya küçüktür" derler fakat yine de bu güzel gezegenin her bir detayına hakim olmak mümkün değil. Yine de bu soruların en azından yarısını bilmek farz olmuş durumda.
Bu testte Dünya'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına farklı kıtalardan farklı bilgilerin olduğu soruları sana soruyoruz. Bakalım kaçta kaç yapabileceksin? Hazırsan başlayalım...
Haritada okla işaretlenen yer hangi ülkedir?
- Ukrayna
- Romanya
- Polonya
- Beyaz Rusya
- Moldova
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Fotoğraftaki yapı hangi ülkededir?
- Prag, Çekya
- Budapeşte, Macaristan
- Brugge, Belçika
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Hangi ülke Birleşik Krallık'a aitken Büyük Britanya'ya ait değildir?
- İngiltere
- İskoçya
- Kuzey İrlanda
- Galler
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Ülke ve başkent eşleşmelerinden hangisi doğrudur?
- Çin - Şangay
- Kanada - Ottawa
- Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai
- Hindistan - Mumbai
- İsviçre - Zürih
- Avustralya - Sidney
- Fas - Kazablanka
- İtalya - Milan
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Hangi ülke Orta Amerika'da değildir?
- Belize
- Kosta Rika
- El Salvador
- Honduras
- Guatemala
- Nikaragua
- Panama
- Bolivya
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Tallinn şehri hangi ülkenin başkentidir?
- Litvanya
- Estonya
- Letonya
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Gördüğünüz bayrak birbiriyle karıştırılan bu ülkelerden hangisine aittir?
- Slovakya
- Sırbistan
- Slovenya
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Bu Orta Asya ülkelerinden hangisinin başkenti yanlış verilmiştir?
- Özbekistan - Taşkent
- Kırgızistan - Bişkek
- Türkmenistan - Aşkabat
- Tacikistan - Duşanbe
- Kazakistan - Almatı
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Hangi ülkenin haritasına bakıyorsun?
- Almanya
- Mısır
- Fransa
- Moğolistan
- İspanya
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Çin, Hindistan ve ABD'nin ardından nüfusu en fazla olan ülke hangisidir?
- Pakistan
- Endonezya
- Nijerya
- Brezilya
- Rusya
- Meksika
- Bangladeş
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Peki dünyada en fazla nüfusa sahip olan şehri sorsak?
- Şangay (Çin)
- New York (ABD)
- Mumbai (Hindistan)
- Cakarta (Endonezya)
- İstanbul (Türkiye)
- Seul (Güney Kore)
- Tokyo (Japonya)
- Kahire (Mısır)
- Pekin (Çin)
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Avustralya'nın bayrağı hangisidir?
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Hangisi bir ülke değildir?
- Bougainville
- Doğu Timor
- Palau
- Kiribati
- Metonya
- Vanuatu
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