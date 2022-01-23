Ortaokul Seviyesindeki Bu Dünya Coğrafyası Sorularının Kaçını Doğru Yapabilirsin? Tamamını Bilmen İmkansıza Yakın!

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Oldukça basit sorular olsa da tamamını bilmenin pek mümkün olmadığı bu dünya coğrafyası sorularının kaçını doğru bilebilirsin?

"Dünya küçüktür" derler fakat yine de bu güzel gezegenin her bir detayına hakim olmak mümkün değil. Yine de bu soruların en azından yarısını bilmek farz olmuş durumda.

Bu testte Dünya'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına farklı kıtalardan farklı bilgilerin olduğu soruları sana soruyoruz. Bakalım kaçta kaç yapabileceksin? Hazırsan başlayalım...

Haritada okla işaretlenen yer hangi ülkedir?

coğrafya soruları

  • Ukrayna
  • Romanya
  • Polonya
  • Beyaz Rusya
  • Moldova

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Fotoğraftaki yapı hangi ülkededir?

avrupa

  • Prag, Çekya
  • Budapeşte, Macaristan
  • Brugge, Belçika

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Hangi ülke Birleşik Krallık'a aitken Büyük Britanya'ya ait değildir?

england

  • İngiltere
  • İskoçya
  • Kuzey İrlanda
  • Galler

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Ülke ve başkent eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

  • Çin - Şangay
  • Kanada - Ottawa
  • Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai
  • Hindistan - Mumbai
  • İsviçre - Zürih
  • Avustralya - Sidney
  • Fas - Kazablanka
  • İtalya - Milan

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Hangi ülke Orta Amerika'da değildir?

orta amerika

  • Belize
  • Kosta Rika
  • El Salvador
  • Honduras
  • Guatemala
  • Nikaragua
  • Panama
  • Bolivya

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Tallinn şehri hangi ülkenin başkentidir?

tallinn

  • Litvanya
  • Estonya
  • Letonya

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Gördüğünüz bayrak birbiriyle karıştırılan bu ülkelerden hangisine aittir?

ülke bayrakları testi

  • Slovakya
  • Sırbistan
  • Slovenya

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Bu Orta Asya ülkelerinden hangisinin başkenti yanlış verilmiştir?

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  • Özbekistan - Taşkent
  • Kırgızistan - Bişkek
  • Türkmenistan - Aşkabat
  • Tacikistan - Duşanbe
  • Kazakistan - Almatı

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Hangi ülkenin haritasına bakıyorsun?

harita

  • Almanya
  • Mısır
  • Fransa
  • Moğolistan
  • İspanya

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Çin, Hindistan ve ABD'nin ardından nüfusu en fazla olan ülke hangisidir?

  • Pakistan
  • Endonezya
  • Nijerya
  • Brezilya
  • Rusya
  • Meksika
  • Bangladeş

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Peki dünyada en fazla nüfusa sahip olan şehri sorsak?

  • Şangay (Çin)
  • New York (ABD)
  • Mumbai (Hindistan)
  • Cakarta (Endonezya)
  • İstanbul (Türkiye)
  • Seul (Güney Kore)
  • Tokyo (Japonya)
  • Kahire (Mısır)
  • Pekin (Çin)

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Avustralya'nın bayrağı hangisidir?

ülke bayrağı soruları testleri

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Hangisi bir ülke değildir?

  • Bougainville
  • Doğu Timor
  • Palau
  • Kiribati
  • Metonya
  • Vanuatu

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