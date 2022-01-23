Oldukça basit sorular olsa da tamamını bilmenin pek mümkün olmadığı bu dünya coğrafyası sorularının kaçını doğru bilebilirsin?

"Dünya küçüktür" derler fakat yine de bu güzel gezegenin her bir detayına hakim olmak mümkün değil. Yine de bu soruların en azından yarısını bilmek farz olmuş durumda.

Bu testte Dünya'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına farklı kıtalardan farklı bilgilerin olduğu soruları sana soruyoruz. Bakalım kaçta kaç yapabileceksin? Hazırsan başlayalım...

Haritada okla işaretlenen yer hangi ülkedir?

Ukrayna

Romanya

Polonya

Beyaz Rusya

Moldova

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Fotoğraftaki yapı hangi ülkededir?

Prag, Çekya

Budapeşte, Macaristan

Brugge, Belçika

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Hangi ülke Birleşik Krallık'a aitken Büyük Britanya'ya ait değildir?

İngiltere

İskoçya

Kuzey İrlanda

Galler

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Ülke ve başkent eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

Çin - Şangay

Kanada - Ottawa

Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai

Hindistan - Mumbai

İsviçre - Zürih

Avustralya - Sidney

Fas - Kazablanka

İtalya - Milan

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Hangi ülke Orta Amerika'da değildir?

Belize

Kosta Rika

El Salvador

Honduras

Guatemala

Nikaragua

Panama

Bolivya

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Tallinn şehri hangi ülkenin başkentidir?

Litvanya

Estonya

Letonya

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Gördüğünüz bayrak birbiriyle karıştırılan bu ülkelerden hangisine aittir?

Slovakya

Sırbistan

Slovenya

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Bu Orta Asya ülkelerinden hangisinin başkenti yanlış verilmiştir?

Özbekistan - Taşkent

Kırgızistan - Bişkek

Türkmenistan - Aşkabat

Tacikistan - Duşanbe

Kazakistan - Almatı

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Hangi ülkenin haritasına bakıyorsun?

Almanya

Mısır

Fransa

Moğolistan

İspanya

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Çin, Hindistan ve ABD'nin ardından nüfusu en fazla olan ülke hangisidir?

Pakistan

Endonezya

Nijerya

Brezilya

Rusya

Meksika

Bangladeş

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Peki dünyada en fazla nüfusa sahip olan şehri sorsak?

Şangay (Çin)

New York (ABD)

Mumbai (Hindistan)

Cakarta (Endonezya)

İstanbul (Türkiye)

Seul (Güney Kore)

Tokyo (Japonya)

Kahire (Mısır)

Pekin (Çin)

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Avustralya'nın bayrağı hangisidir?

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Hangisi bir ülke değildir?

Bougainville

Doğu Timor

Palau

Kiribati

Metonya

Vanuatu