Dünyanın İlk Arnavut Süper Otomobili: Illyrian Pure Sport

Dünyanın ilk Arnavut süper spor otomobili olması hedeflenen Illyrian Pure Sport'un tasarımı paylaşıldı. Aracın gerçekten üretilip üretilmeyeceği henüz bilinmese de tasarımı ve kağıt üstündeki özellikleriyle büyüleyici olduğu su götürmez bir gerçek.

Grafik sanatçısı Quendrim Thaqi’nin yeni şirketi Arrera Automobili tarafından ortaya çıkarılan Illyrian Pure Sport, “ilk Arnavut süper otomobil” olma hedefiyle ortaya çıkarılmış durumda. Gerek tasarımı gerekse performans özellikleriyle dikkat çeken Illyrian Pure Sport, pek çok popüler süper spor otomobile toz yutturabilir.

Thaqi, Illyrian Pure Sport’u ortaya çıkarırken en sevilen tasarım detaylarını bir araya toplamış gibi görünüyor. Karbon fiber tasarım detaylarına sahip dikey LED farlar, kaputun hemen üzerinde bulunan havalandırma kapakçıkları ve önden basık arkadan kalkık tasarım; Illyrian Pure Sport’u bir Ferrari modeli ile Lamborghini modeli arasında bir görünüme kavuşturuyor.

Paylaşılan bilgilere göre Illyrian Pure Sport, 6,2 litrelik twin turbo şarjlı bir LT2 V8 motor ile gelecek ve 840 beygir gücü ile epey gürültülü ve hızlı bir canavar olacak. Thaqi, bu yeni nesil süper spor otomobilin 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,7 saniyede çıkabileceğini ve maksimum saatte 375 kilometre hıza ulaşabileceğini öne sürüyor.

Thaqi’nin açıklamalarına göre bir grup mühendis ve ar-ge çalışanı, Illyrian Pure Sport üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ancak aracın ne zaman nihai bir otomobil olarak gün yüzüne çıkabileceği hakkında bir fikir bulunmuyor. Yine de aracın tasarımı ve özellikleri göz önünde tutulduğunda beklemeye değer bir model olacağını söyleyebiliriz.

Illyrian Pure Sport fotoğrafları