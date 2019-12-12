Yeryüzündeki tüm dizi ve filmler hakkında bilgiler bulabileceğiniz bir çevrimiçi veritabanı olan IMDb, 2020 yılının en çok beklenen 10 filmini açıkladı. Listenin ilk sırasında Warner Bros.’un yeni DC spin-off’u Birds of Prey bulunuyor.

Birbirinden başarılı yapımları izlediğimiz 2019 yılı, sinema dünyası için oldukça hareketli geçti; ancak hiç şüphe yok ki, önümüzdeki sene çok daha iddialı yapımlar bizleri bekliyor olacak. Online dizi ve film ansiklopedisi IMDb, yeni yıla adım adım yaklaştığımız bugünlerde, 2020 yılının en çok beklenen 10 filmini açıkladı.

IMDb’nin verilerine göre, listenin ilk basamağında, Margot Robbie'nin hayat verdiği Harley Quinn karakterinin solo filmi Birds of Prey bulunuyor. Aynı zamanda İskoç oyuncu Ewan McGregor’u Black Mask rolünde izleyeceğimiz film, Aquaman, Shazam ve Joker gibi diğer DC spin-off’larının başarısını sürdürmek istiyor.

İkinci sırada sürpriz bir şekilde Sonic the Hedgehog filmini görüyoruz. Popüler video oyunun beyazperde adaptasyonu, ana karakterin yani Sonic’in tasarımını, gelen yoğun tepkiler üzerine değiştirmişti. Filme dair yakın zaman önce yayınlanan fragmanda makyajlı haliyle görücüye çıkan Sonic karakteri, bu kez izleyicilerden tam not almayı başarmıştı.

Listenin üçüncü basamağında, 80’lerin kült yapımı Top Gun’ın uzun zamandır beklenen devam filmi Maverick yer alıyor. Ünlü aktör Tom Cruise’u tam 34 yıl sonra Pete “Maverick” Mitchell karakterinde izleyeceğimiz film, 6K çözünürlükte çekilen görüntüleriyle izleyicilere muazzam bir deneyim yaşatmaya geliyor. IMDb verilerine göre 2020 yılının en çok beklenen 10 filmine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz. Ayrıca 2019'da vizyona giren en iyi 20 filmin bulunduğu listemize buradan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılının en çok beklenen 10 filmi ve vizyon tarihleri:

1- Birds of Prey - 7 Şubat

2- Sonic the Hedgehog - 14 Şubat

3- Top Gun: Maverick - 26 Haziran

4- James Bond: No Time to Die - 8 Nisan

5- Black Widow - 1 Mayıs

6- Mulan - 27 Mart

7- Wonder Woman 1984 - 5 Haziran

8- Dune - 18 Aralık

9- The King's Man - 18 Eylül

10- Fast & Furious 9 - 22 Mayıs