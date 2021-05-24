IMDb, Sedat Peker videolarını bir mini dizi olarak gösteren sayfayı yayından kaldırdı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yayınladığı videolarla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan ve her videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen Sedat Peker, önce YouTube kanalı için "doğrulama" almış, sonrasında ise Sedat Peker videoları mini dizi olarak dünyanın en büyük dizi ve film veri tabanı olan IMDb'de listelenmişti.

Anlaşılan o ki Sedat Peker'in IMDb kariyeri fazla uzun sürmedi. IMDb'de suç, biyografi ve ‘reality’ türlerinde olduğu belirtilen ‘Sedat Peker vs AKP’ adlı sahte televizyon dizisinin web sayfası, bizzat IMDb tarafından yayından kaldırılmış durumda. IMDb konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak sözde dizinin gerçekte var olmadığını düşünürsek neden kaldırıldığını anlamak çok da zor değil.

Sedat Peker videoları, sözde televizyon dizisi olarak IMDb'ye nasıl eklendi?

Dizi, film, program ya da herhangi bir yapım; IMDb'ye sadece IMDb çalışanları tarafından yüklenmiyor. Kullanıcılar da görüp duydukları, köşede kalmış yapımları siteye ekleyebiliyorlar. Tabii kullanıcılar tarafından eklenen videoların IMDb yetkilileri tarafından onaylanması gerekiyor. Muhtemelen Sedat Peker videoları bir dikkat dağınıklığı ile onaylanarak IMDb'de yayınlandı, hatanın gündem olmasıyla birlikte ise yayından kaldırıldı.