IMDB’ye Göre Son 25 Yılın En İyi 25 Filmi!

IMDB puanlarına göre son 25 yılda çıkmış en iyi 25 filmi listeledik. Efsane kült yapımların da yer aldığı listedeki tüm filmleri izlemenizi öneriyorum.

Bir filmin iyi olup olmadığını genelde aldığı puanlar üzerinden anlamaya çalışırız. Puanlar her zaman doğru sonucu göstermese de, özellikle bir film iyiyse bunu doğru olarak yansıtır. Bu tarz puanlama sistemlerinde dünyanın en ünlü sitesi olan IMDB, top 250 gibi listelerle izleyicilere güzel listeler oluşturuyor.

Bugün sizlere IMDB puanına göre son 25 yılın en iyi 25 filmini sunacağız. Bu filmleri hala izlemediyseniz kaçırmamanızı öneriyorum.

25 - Whiplash (2014) - IMDB 8,5

Bir müzisyenin uzun ve zor yolculuğunu anlatan kaliteli bir filmdir. Oyunculuklar, hikaye ve müzikler filmi bir adım öne çıkarıyor.

24 - Köstebek (2006) - IMDB 8,5

Leonardo DiCaprio, Matt Damon gibi oyuncuların yer aldığı filmde, bir mafya-polis ilişkisi anlatılıyor.

23 - Piyanist (2002) - IMDB 8,5

2. Dünya Savaşı çıktığı sırada Polonya’nın geleceği en parlak piyanistlerinden birinin yaşamla müzik arasındaki yolculuğu anlatılıyor.

22 - Can Dostum (2011) - IMDB 8,5

Bir kaza sonucu felç geçiren zengin bir adam ve cezaevinden çıktıktan sonra felç geçiren yaşlı adama bakmak için işe başlayan genç adamın dostluğu anlatılmaktadır.

21 - Geçmişin Gölgesinde (1998) - IMDB 8,5

Babası zenciler tarafından öldürülen Neo-Nazi bir karakterin yer aldığı film, suç, ölüm ve cezayı anlatıyor.

20 - Yeşil Yol (1999) - IMDB 8,5

Pek çok kişiye göre bu film çok daha üst sıralarda yer almalı, ancak IMDB puanına göre listenin 20. sırasında yer alıyor. Dağ gibi bir adamın ne kadar masum ve muhteşem bir yüreği olduğunu gördüğümüz çok özel bir yapımdır.

19 - Yıldızlararası (2014) - IMDB 8,5

Yakın bir gelecekte geçen film, dünyanın kuraklık ve iklim değişikliği sıkıntısı yaşadığını ve bu sebeple insan ırkının yok olma derecesine geldiği bir dönemde geçiyor. Dünya'nın zor durumda olduğu sırada karşımıza çıkan bir solucan deliği, insanlığın yeni yaşanabilir gezegenler aramasını sağlayacak.

18 - Leon (1994) - IMDB 8,5

Kiralık bir katille tüm ailesi katledilen 12 yaşındaki küçük bir kızın hikayesini anlatan, kült sayılabilecek yapımlardan biridir.

17 - Er Ryan’ı Kurtarmak (1998) - IMDB 8,5

2. Dünya Savaşı’nda 3 oğlunun birden öldüğünü duyan bir annenin son oğlu James Ryan’ı ne pahasına olursa olsun kurtarmaya çalışan bir grup askerin hikayesi anlatılıyor.

16 - Ruhların Kaçışı (2001) - IMDB 8,5

Babasının işinden dolayı yeni bir şehre taşınmak zorunda kalan 10 yaşındaki bir çocuğun ilginçliklerle dolu hikayesi anlatılıyor. Anime severlerin en beğendiği filmlerden olan Ruhların Kaçışı, Oscar ödülünü de kazanarak ne kadar özel bir film olduğunu herkese göstermiştir.

15 - Olağan Şüpheliler (1995) - IMDB 8,6

Her biri sabıkalı ve alanlarında uzman derecesinde yetenekli olan isimlerin özel hikayesi.

14 - Hayat Güzeldir (1997) - IMDB 8,6

1930’ların İtalyasında hiçbir üzüntüsü ve tasası olmayan Yahudi bir kitapçının güzel bir kadınla evlenip çocuğu ile beraber yaşadığı güzel günleri anlatan, İtalya’yı Alman güçlerinin istila etmesinin ardından oğlunu Yahudi toplama kamplarından uzak tutmaya çalışan babanın bunu bir oyun olarak göstermesini anlatan kusursuz bir filmdir.

13 - Yedi (1995) - IMDB 8,6

Dünyayı yedi ölümcül günahtan temizlemek isteyen bir seri katilin peşinde olan iki dedektifin hikayesi anlatılıyor.

12 - Tanrı Kent (2002) - IMDB 8,6

1960’lı yıllarda inşa edilen ve 80’lerin başında Rio’nun en tehlikeli mahallesi olan Tanrı Kent’ten iki mahalle çocuğunun yaptığı farklı seçimler ve bu seçimlerin sonucunun anlatılmıştı.

11 - Matrix (1999) - IMDB 8,6

Bir dönemin modasını belirleyen Matrix, bizlere içimizde yaşadığımız dünyanın bir aldatmacadan ibaret olduğunu göstermişti.

10 - Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) - IMDB 8,7

Tolkien’in ölümsüz eserinden uyarlanan Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi, Saruman’a karşı yapılan savaşlarla ve diyaloglarla aklımızın bir köşesinde hala duruyor.

9 - Başlangıç (2010) - IMDB 8,7

Leanordo DiCaprio’nun başrolünde yer aldığı film, bilinçaltında yolculuk yapan bir hırsızı anlatıyor. Bir kişinin zihnine girip buradan başka birinin zihnine girerek devam ettiğiniz film, ilk çıktığında çok büyük ses getirmişti.

8 - Forrest Gump (1994) - IMDB 8,7

IQ seviyesi 75 olan Forrest Gump’ın muhteşem hikayesini anlatan filmi anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, insanların ölmeden önce izlemesi gerek film sonuçta.

7 - Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) - IMDB 8,8

Peter Jackson’ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesini başlattığı film, bizlerle devasa bir evreni buluşturmuş ve onlarca yıl sonra bile konuşmaya ve izlemeye devam edeceğimiz bir seri yaratmıştı.

6 - Dövüş Kulübü (1999) - IMDB 8,8

Kafası karışık genç bir erkeği konu alan bu kült yapım, bizlere iki karşıt kişiliği göstermişti. Sonu büyük bir sürprizle biten filmi hala izlemeyenler kaldıysa, fazla beklememelerini öneriyorum.

5 - Ucuz Roman (1994) - IMDB 8,9

Mafya patronunun iki adamıyla başlayan film, Vincent Vega’nın (John Travolta) Mia Wallace’ı (Uma Thurman) dışarıya çıkarmasının ardından bol kanlı olayları konu alıyor. Vincent ve Mia’nın o dansı dünya üzerindeki filmler arasındaki en özel anlardan biri olarak kabul edilir.

4 - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) - IMDB 8,9

Yüzüklerin Efendisi’nin en kusursuz filmi olan Kralın Dönüşü, fantastik edebiyatın da en özel filmi olarak kabul edilir. 14 Oscar adaylığı alan film, 11’ini kazanarak Titanic ve Benhur’la birlikte en çok Oscar kazanan film olarak tarihe geçmiştir.

3 - Schindler’in Listesi (1993) - IMDB 8,9

2. Dünya Savaşı yıllarında Alman bir girişimci Oskar Schindler, askeriye için metal kaplar üreten fabrikasını Yahudi işçiler üzerinden işletir. İlerleyen dönemde Yahudilerin gördüğü baskıyı kabul etmeyen Schindler, onları kurtarmak için uzunca bir liste yapar.

2 - Kara Şövalye (2008) - IMDb 9,0

Kara Şövalye’nin bu kadar üst bir sırada yer almasının tek bir nedeni var. O da Heath Ledger’in efsanevi Joker performansı. Joker performansından sonra ölmüş olsa da en iyi erkek oyuncu Oscar’ını alan Ledger, tüm dünyaya kötü karakterin daha çok sevilebileceğini gösterdi.

1 - Esaretin Bedeli (1994) - IMDb 9,2

Genç ve başarılı bankacı Andy Dufresne, karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum olur. Halbuki Dufresne suçsuzdur. Hapishaneye uyum sağlayan Dufresne, bilgisi ve kültürüyle hapishane yaşamını etkileyecektir.