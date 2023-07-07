Tüm harç ücretlerine yüzde 50 zam gelmesi ve yurt dışından getirilen telefonların pasaport kayıt ücretlerinin 20 bin TL'ye çıkarılması üzerine e-Devlet sistemlerinde sorun yaşanıyor. Yarın yürürlüğe girecek düzenlemeden etkilenmek istemeyen vatandaşlar, sürenin uzatılmasını istiyor.

Türkiye bugün güne zam haberleri ile uyandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; KDV ile vergi ve harçlara zam yaptı. Kararla birlikte pasaport harçları, noter harçları ve diğer tüm kalemlere yüzde 50 zam geldi. Öte yandan; bugüne kadar 6.091 TL olarak ödediğimiz yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücretleri, yine Erdoğan'ın imzası ile bir anda 20 bin TL'ye yükseltildi.

Harçları yüzde 50 artıran ve telefon IMEI kayıtlarını 20 bin TL'ye çıkaran 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek. Yani vatandaşın söz konusu zamlardan etkilenmemesi için bugün, son günü. Hal böyle olunca vatandaşlar e-Devlet'e adeta hücum ettiler. Çünkü IMEI kayıtları için e-Devlet'teki hizmetler kullanılıyor. Ancak yoğunluğa dayanamayan e-Devlet, ne yazık ki an itibarıyla hizmet veremiyor. Vatandaş, yaşanan aksaklığa isyan etti.

BTK'nın e-Devlet'teki tüm hizmetlerinde sorun var!

Yurt dışından getirilen telefonların pasaport kayıtlarını yaptırmak için e-Devlet'i kullanmak gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) hizmet sayfasına ulaşmalı, ardından da "IMEI Kaydet" seçeneği ile yurt dışından gelen telefonla ilgili bilgileri girip, harç ödemesi yapmanız gerekiyor. Yaptığımız kontrollerde, yoğunluk nedeniyle sadece IMEI Kaydet hizmetinin değil, BTK'ya ait diğer hizmetlerin de çalışmadığını görüyoruz. Hat sorgulamak istediğimiz zaman bile "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." uyarısını alıyoruz.

Burada şöyle bir problem var. Vatandaşlar, e-Devlet haricinde hiçbir şekilde IMEI kaydı yaptıramıyorlar. İşte yaşanan yoğunluğun nedeni de tam olarak bu. Neticede yurt dışından aldığı telefonu pasaportuna kaydettirmek isteyen bir vatandaş, işlemleri bugün tamamlarsa 6.091 TL ödeme yapacak. İş yarına kalırsa 20.000 TL ödeme yapılacak...

Vatandaştan gelen tepkiler: