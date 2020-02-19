Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü, hem Çin hem de dünya ekonomisini tehdit ediyor. IMF, Corona virüsü salgını sebebiyle küresel büyümenin, tarihi ortalamasının altında kalacağının öngörüldüğünü söyledi.

Çin’de meydana gelen ve resmi rakamlara göre şu ana kadar 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, insan sağlığının yanı sıra Çin ekonomisi, dolayısıyla dünya ekonomisi için de oldukça büyük bir tehlike oluşturuyor.

IMF (Uluslararası Para Fonu) de Çin’deki virüs salgınıyla ilgili öngörülerini açıkladı. IMF, virüs salgını sebebiyle küresel ekonomik büyümenin orta vadede tarihi ortalamanın altında kalacağıyla ilgili öngörüleri olduğunu ifade etti.

Corona virüsü, dünya ekonomisini tehdit ediyor

22 - 23 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek olan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantıları öncesinde G20 Gözlem Notu raporunu yayınladı.

G20 Gözlem Notu raporunda küresel büyümenin dibe vuracağı ve öngörülen toparlanmanın oldukça hassas olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca %3,3 olarak gerçekleşmesi beklenen küresel büyümedeki artışın kırılgan olduğuna değinildi.

Raporda, küresel büyüme ve Corona virüsüyle ilgili olarak ise şu ifadelere değinildi:

“Çin'deki büyüme, Corona virüsünün yayılmasıyla kesintiye uğradı ve yükselen birçok pazarla gelişen ekonomilere yönelik beklentiler yaşam standartlarını geliştirmek için çok zayıf kaldı. Orta vadede, büyümenin tarihi ortalamaların altında kalması öngörülüyor. Görünüm üzerindeki aşağı yönlü riskler hakim olmaya devam ediyor.”

IMF, ayrıca 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerini de açıkladı. IMF, 2020 yılında dünya ekonomisinin %3,3, 2021 yılında ise %3,4 büyümesini bekliyor. IMF’nin aynı yıllarda Türkiye ekonomisinden beklediği büyüme oranı ise %3.