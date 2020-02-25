10'dan farklı sektörden değerli isimlerin bir araya geleceği kariyer etkinliği IMIS'20, 29 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart'ta sona erecek. Etkinlik boyunca birbirinden keyifli etkinlikler katılımcıları bekliyor olacak.

IES Sabancı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Sabancı Üniversitesi'nin en kapsamlı kariyer etkinliği olan IMIS (International Management and Industrial Engineering Summit), birbirinden değerli konuşmacıları ile kapılarını katılımcılara açmaya hazırlanıyor.

“Future” temasıyla gerçekleştirilecek olan IMIS’20, her yıl olduğu gibi bu yıl da 500’ü aşkın katılımcı ve farklı sektörlerden birbirinden değerli konuşmacılarla 2 gün boyunca workshoplar, yarışmalar, staj ve iş imkanları, ödüller, IMIS partisi ve daha fazlası gerçekleştirilecek.

Bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek olan IMIS’20 etkinliğine 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) ev sahipliği yapacak. Etkinlik biletlerine ulaşmak için buraya tıklayabilir, ayrıca IMIS’20 hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.