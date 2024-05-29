Yaygın olarak yapılan yazım yanlışlarından kimsenin fark etmediklerine kadar bazı sorular hazırladık.
Bakalım testte ne kadar başarılı olacaksınız?
"Tatsızlık çıkarıp üzüntüye yol açmak, bunaltmak, acı vermek, sıkmak, üzmek" anlamına gelen kelimenin doğru yazımı hangisi?
A) Zehretmek
B) Zehir etmek
Cevap
"Yöntem" veya "kural" da dediğimiz kelimenin doğrusunu biliyor musunuz?
A) Usül
B) Usul
Cevap
Çok da .....
A) Umrumda
B) Umurumda
Cevap
Yazıklar olsun!
A) Teessüf ederim!
B) Tesüf ederim!
Cevap
Ayrı mı birleşik mi?
A) Duşakabin
B) Duşa kabin
Cevap
"Yanlışlarıyla doğrularıyla, her şeyiyle" derken hangisini yazarsak doğru olur?
A) Hatasıyla savabıyla
B) Hatasıyla sevabıyla
Cevap
Doğrusunu bilen kaç kişi çıkar?
A) Tanımamazlık
B) Tanımazlık
Cevap
"Görünüş" desek hangisini seçersiniz?
A) Şekil ve şemail
B) Şekil şemal
Cevap
Bunu bilenler zaten sözlüğü yalayıp yutmuştur!
A) Soteye yatmak
B) Sotaya yatmak
Cevap
Fazla mütevazı olmayan sahi .....
A) Sanırlar
B) Sanarlar
Cevap
1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarına karşılık gelen I, V, X, L, C, D ve M işaretlerini nasıl yazıyoruz?
A) Roma rakamları
B) Romen rakamları
Cevap
Sona yaklaşıyoruz. "Geçit töreni" kelimesinin diğer yazımı hangisi?
A) Resmigeçit
B) Resmî geçit
Cevap
Öğütleri de unutmamak gerek. Hangisi doğru?
A) Ölüm var dirim var
B) Ölüm var kalım var
Cevap
"Bir şeyin kullanım süresi bitmek" hangisinde doğru yazılmış?
A) Miladı dolmak
B) Miadı dolmak
Cevap
Geldik son sorumuza. "Güçlük" anlamında kullandığımız kelimenin doğrusu hangisi?
A) Meşakkat
B) Meşakat
Cevap
15'te kaçını doğru yaptınız? Yorumlara bekliyoruz.
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