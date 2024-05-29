"WhatsApp Gruplarının Türk Dil Kurumu Gibiyim" Diyenlerin Bile Hepsini Bilemeyeceği Bu İmla Testinde Kaçta Kaç Yapabilirsin?

17 dk okuma süresi
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Kendinizi Türkçe sözlük gibi hissediyorsanız ve her gördüğünüz yazım yanlışı aşırı rahatsız ediyorsa sizi testimize alalım.

Yaygın olarak yapılan yazım yanlışlarından kimsenin fark etmediklerine kadar bazı sorular hazırladık.

Bakalım testte ne kadar başarılı olacaksınız?

"Tatsızlık çıkarıp üzüntüye yol açmak, bunaltmak, acı vermek, sıkmak, üzmek" anlamına gelen kelimenin doğru yazımı hangisi?

A) Zehretmek

B) Zehir etmek

Cevap

"Yöntem" veya "kural" da dediğimiz kelimenin doğrusunu biliyor musunuz?

imla testi

A) Usül

B) Usul

Cevap

Çok da .....

A) Umrumda

B) Umurumda

Cevap

Yazıklar olsun!

A) Teessüf ederim!

B) Tesüf ederim!

Cevap

Ayrı mı birleşik mi?

yazım kuralları

A) Duşakabin

B) Duşa kabin

Cevap

"Yanlışlarıyla doğrularıyla, her şeyiyle" derken hangisini yazarsak doğru olur?

yazım yanlışları

A) Hatasıyla savabıyla

B) Hatasıyla sevabıyla

Cevap

Doğrusunu bilen kaç kişi çıkar?

A) Tanımamazlık

B) Tanımazlık

Cevap

"Görünüş" desek hangisini seçersiniz?

A) Şekil ve şemail

B) Şekil şemal

Cevap

Bunu bilenler zaten sözlüğü yalayıp yutmuştur!

kelime testi

A) Soteye yatmak

B) Sotaya yatmak

Cevap

Fazla mütevazı olmayan sahi .....

A) Sanırlar

B) Sanarlar

Cevap

1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarına karşılık gelen I, V, X, L, C, D ve M işaretlerini nasıl yazıyoruz?

yanlış bilinen kelimeler

A) Roma rakamları

B) Romen rakamları

Cevap

Sona yaklaşıyoruz. "Geçit töreni" kelimesinin diğer yazımı hangisi?

Geçit töreni

A) Resmigeçit

B) Resmî geçit

Cevap

Öğütleri de unutmamak gerek. Hangisi doğru?

kelime testi

A) Ölüm var dirim var

B) Ölüm var kalım var

Cevap

"Bir şeyin kullanım süresi bitmek" hangisinde doğru yazılmış?

A) Miladı dolmak

B) Miadı dolmak

Cevap

Geldik son sorumuza. "Güçlük" anlamında kullandığımız kelimenin doğrusu hangisi?

A) Meşakkat

B) Meşakat

Cevap

15'te kaçını doğru yaptınız? Yorumlara bekliyoruz.

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