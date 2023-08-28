Kendinizi deneyeceğiniz, yeni kelimeler öğreneceğiniz ve şaşıracağınız testi çözmeye hazır mısınız?
İçerikteki tüm kelimelerin ve kuralların TDK'de yer aldığını belirterek başlayalım.
1. "Ey dost, arkadaş" anlamında kullanılan seslenme sözünün doğru yazılışı hangisi?
A) Birader
B) Bilader
2. "Ölü, ölmüş kimse" için kullanılan kelime hangisi?
A) Mefta
B) Mevta
3. Ölü demişken bakalım bu kelimeyi de bilecek misin?
A) Maktül
B) Maktul
4. Bu soruyu bilemeyecek olanların oranı bir hayli fazla olacak.
A) Silahşor
B) Silahşör
5. Kafanızı biraz daha karıştıralım o zaman.
A) Gangaster
B) Gangster
6. "Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb.; neşriyat" ifadesinin karşılığı hangisi?
A) Yayım
B) Yayın
7. Ayrı mı, birleşik mi?
A) Sağol
B) Sağ ol
8. "Yaşanak" kelimesinin eş anlamlısı hangisi?
A) Kuvöz
B) Küvöz
9. Tarafını seç! "N" mi, "m" mi?
A) Anfi
B) Amfi
10. "İkisi de olur deme". Sadece birisi sözlükte yer alıyor.
A) Motosiklet
B) Motorsiklet
11. Sıkça karıştırılan kelimelerden biri geliyor şimdi.
A) Koreografi
B) Kareografi
12. Tabelalarda gördüğünüze aldanmayın.
A) Kuruyemiş
B) Kuru yemiş
13. Yedek lastiğin karşılığı hangisi?
A) Stepne
B) İstepne
14. "Soyadı" anlamına da gelen kelime nasıl yazılır?
A) Soy ismi
B) Soy isim
15. "C" ve "ç" harflerinin yarışını sizce kim kazanır?
A) Nacizane
B) Naçizane
16. Doğrusu herkes tarafından bilinince rahatlayacağız.
A) Eviye
B) Evye
17. "Elçilik uzmanı" demek isterken kullandığımız kelimenin doğrusu hangisi?
A) Ateşe
B) Ataşe
18. Uluslararası mevzudan devam edelim.
A) Beynelminel
B) Beynelmilel
19. Hangisinin yazımı doğru?
A) Ya herrü ya merrü
B) Ya herro ya merro
20. "Anonim Şirket" kısaltması nasıl yapılır?
A) A.Ş.
B) AŞ
Dipnot: Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
20'de 20 yapanları alkışlıyoruz. Siz bu işi çözmüşsünüz. :)