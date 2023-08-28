Her yazım yanlışını görünce gıcık oluyorsanız, WhatsApp gruplarında arkadaşlarınızın hatalarını düzeltmeden duramıyorsanız sizi bu teste davet ediyoruz. Sandığınız kadar imla kurallarına hakim olmadığınızı görünce biraz üzülebilirsiniz.

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