"İmla Kurallarına Takıntılıyım" Diyenlerin Bile Tökezleyeceği Bu Testte 20'de 20 Yapman İmkânsız!

21 dk okuma süresi
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Her yazım yanlışını görünce gıcık oluyorsanız, WhatsApp gruplarında arkadaşlarınızın hatalarını düzeltmeden duramıyorsanız sizi bu teste davet ediyoruz. Sandığınız kadar imla kurallarına hakim olmadığınızı görünce biraz üzülebilirsiniz.

Kendinizi deneyeceğiniz, yeni kelimeler öğreneceğiniz ve şaşıracağınız testi çözmeye hazır mısınız?

İçerikteki tüm kelimelerin ve kuralların TDK'de yer aldığını belirterek başlayalım.

1. "Ey dost, arkadaş" anlamında kullanılan seslenme sözünün doğru yazılışı hangisi?

A) Birader

B) Bilader

Cevap

2. "Ölü, ölmüş kimse" için kullanılan kelime hangisi?

A) Mefta

B) Mevta

Cevap

3. Ölü demişken bakalım bu kelimeyi de bilecek misin?

A) Maktül

B) Maktul

Cevap

4. Bu soruyu bilemeyecek olanların oranı bir hayli fazla olacak.

A) Silahşor

B) Silahşör

Cevap

5. Kafanızı biraz daha karıştıralım o zaman.

A) Gangaster

B) Gangster

Cevap

6. "Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb.; neşriyat" ifadesinin karşılığı hangisi?

A) Yayım

B) Yayın

Cevap

7. Ayrı mı, birleşik mi?

A) Sağol

B) Sağ ol

Cevap

8. "Yaşanak" kelimesinin eş anlamlısı hangisi?

A) Kuvöz

B) Küvöz

Cevap

9. Tarafını seç! "N" mi, "m" mi?

A) Anfi

B) Amfi

Cevap

10. "İkisi de olur deme". Sadece birisi sözlükte yer alıyor.

A) Motosiklet

B) Motorsiklet

Cevap

11.  Sıkça karıştırılan kelimelerden biri geliyor şimdi.

A) Koreografi

B) Kareografi

Cevap

12. Tabelalarda gördüğünüze aldanmayın.

A) Kuruyemiş

B) Kuru yemiş

Cevap

13. Yedek lastiğin karşılığı hangisi?

A) Stepne

B) İstepne

Cevap

14. "Soyadı" anlamına da gelen kelime nasıl yazılır?

A) Soy ismi

B) Soy isim

Cevap

15. "C" ve "ç" harflerinin yarışını sizce kim kazanır?

A) Nacizane

B) Naçizane

Cevap

16. Doğrusu herkes tarafından bilinince rahatlayacağız.

A) Eviye

B) Evye

Cevap

17. "Elçilik uzmanı" demek isterken kullandığımız kelimenin doğrusu hangisi?

A) Ateşe

B) Ataşe

Cevap

18. Uluslararası mevzudan devam edelim.

A) Beynelminel

B) Beynelmilel

Cevap

19. Hangisinin yazımı doğru?

A) Ya herrü ya merrü

B) Ya herro ya merro

Cevap

20. "Anonim Şirket" kısaltması nasıl yapılır?

A) A.Ş.

B) AŞ

Cevap

Dipnot: Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

20'de 20 yapanları alkışlıyoruz. Siz bu işi çözmüşsünüz. :)
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Türkçe Sözlük Güncellendi: TDK, Bazı Kelimelerin Yazımını Değiştirdi!

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