Infinix Note 11 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Infinix, Note 11 serisinin küresel lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlikte Note 11 Pro üzerinde duran şirket, etkileyici özellikler ve oldukça makul bir fiyat açıkladı. Türkiye'ye de gelecek olan telefon, uygun fiyatlı olması durumunda çok satacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Infinix, düzenlediği bir etkinlikte "Note 11" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon serisini duyurdu. Note 11 ve Note 11 Pro olarak isimlendirilen iki model olarak karşımıza çıkacak olan seri, Türkiye'de satılacak olmasıyla da dikkat çekiyor. Hiç fena sayılmayan özelliklere sahip olan telefonlar, fiyatlarıyla da tüketicileri çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu telefonlar, hangi özelliklere sahip?

Şirket, Note 11'in teknik özellikleriyle ilgili pek de bir detay vermedi. Ancak Note 11 Pro'ya baktığımızda, 6,95 inç büyüklüğünde devasa bir ekran görüyoruz. 120 Hz tazeleme, 180 Hz dokunma hassasiyet oranı sunan bu ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor. IPS LCD yapıdaki bu ekranın üzerinde yer alan delikse kullanıcılara 16 MP çözünürlük vadediyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise telefonun yan paneline monte edilmiş durumda.

Infinix Note 11 serisi işte böyle görünüyor

Infinix'in yeni amiral gemisi telefonu, MediaTek'in Helio G96 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB de depolama alanı ile destekleniyor. 2 TB'ye kadar microSD kart desteği sunan telefon, 3 GB de sanal RAM imkanına sahip. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası 33 watt hızlı şarj desteği sunarken, işletim sistemi cephesinde ise Android 11'i görüyoruz.

Infinix Note 11 Pro'nun arka kısmında üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 13 MP ikincil kamera ki bunun ultra geniş açılı olması muhtemel, bir de 2 MP'lik kamera bulunuyor. Infinix Note 11'in ise kamera özellikleri ve ekran boyutu açısından Note 11 Pro'dan ayrılması bekleniyor.

Infinix Note 11 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,95 inç büyüklüğünde IPS LCD, FHD+ 120 Hz tazeleme oranı

6,95 inç büyüklüğünde IPS LCD, FHD+ 120 Hz tazeleme oranı İşlemci: MediaTek Helio G96

MediaTek Helio G96 RAM: 8 GB (3 GB sanal RAM)

8 GB (3 GB sanal RAM) Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP

64 MP + 13 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (33 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (33 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11

Infinix Note 11, küresel pazarlar için üç renk seçeneğiyle duyuruldu. Ancak bu telefonun çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Note 11 Pro'nun ABD için açıklanan fiyatı ise 249 dolar.