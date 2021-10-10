Xiaomi'nin Oyun Telefonu Black Shark 4S'e İlk Bakış

Xiaomi, yeni oyun telefonu Black Shark 4S'e ait ilk fotoğrafları yayınladı. Shark 4'ün güncellenmiş versiyonu olacak olan Shark 4S, Qualcomm Snapdragon 888+ ile desteklenecek. İşte Black Shark 4S'e dair bildiğimiz her şey.

Oyun oynamaya özel tasarlanmış akıllı telefon üreten markalar, her yıl belli bir düzene göre hareket ediyor. Her yılın başında piyasaya yeni bir oyun telefonu süren markalar, bundan birkaç ay sonra da bu telefonların ekstra özelliklere veya daha gelişmiş donanıma sahip revize edilmiş varyantlarını çıkarıyor.

Bu trendi takip eden markaların başında gelen teknoloji devi Xiaomi de bu yılın Black Shark 4S serisini teknoloji severlere tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün yayınlanan fotoğraflar; Black Shark 4S’e erken bir ilk bakış atmamıza olanak sağladı.

Black Shark 4S, tasarımı ile dikkat çekiyor

Her zaman olduğu üzere mart ayında duyurulan Shark 4’ün gelişmiş versiyonu olacak olan Shark 4S; yakın zamanda piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 888+ dahil olmak üzere güncellenmiş bir donanımla birlikte gelecek. Görünüşe göre Xiaomi’nin dikkat çekmek istediği bir diğer şey de Shark 4S’in tasarımı.

Yeni Black Shark 4S, orijinal akıllı telefondan bazı özellikler taşıyor. Üçlü kamera kurulumu ve geri çekilebilir tetik düğmeleri içeren altıgen şekilli bir kamera muhafazasına sahip cihazda yapılan değişikliklerden en çok göze batanı ise, arka panel deseninin önceki modele kıyasla daha fazla çizgi içermesi.

Buna ek olarak görünüşe göre yeni tasarım, nanolitografi kullanılarak elde edilmiş. Arkasında büyük bir yazılı Black Shark logosu bulunan telefonun kamera muhafazasının hemen altında da küçük yeşil bir LED bulunuyor. Yayımlanan fotoğraflar ayrıca, Black Shark 4S’in iki renk seçeneğiyle geleceğini de doğruluyor.

Black Shark 4 nasıldı, Black Shark 4S'te bizi neler bekliyor?

Şöyle bir hatırlayacak olursak Black Shark 4, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç OLED ekrana sahip. 12 GB’a kadar RAM, 512 GB Dahili Depolama ve Snapdragon 870 Soc ile desteklenen cihazda ayrıca, 48 MP birincil kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro yakalayıcı ile üçlü kamera kurulumu bulunmakta. Gücünü 120 W hızlı şarjlı 4.500 mAh bataryadan alan Black Shark 4; Wi-Fi 6, Bluetooth 5 ve Stereo Hoperlörler’e sahip.

Etrafta dolaşmakta olan söylentilere göre Black Shark 4S ise, Qualcomm Snapdragon 888+ SoC ile desteklenecek ve böylece Prime Core (ARM Cortex-X1) etkileyici bir şekilde 2.996 GHz’e yükselecek. Cihazın ekranı ayrıca 144 Hz’e kadar yenilenme hızına sahip olacak. Çözünürlüğünün ise Full HD+ ya da Quad HD+ olmasının beklendiği cihaz, son derece hızlı olan 120 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Black Shark 4S’in bu hafta 13 Ekim’de Çin’e ulaşması bekleniyor.