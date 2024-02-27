Infinix, e-mürekkep teknolojisi ile renk değiştirebilen arka kapağa sahip bir telefon konseptini tanıttı.

Infinix, zaman zaman ilginç ve dikkat çekici konseptlerle karşımıza çıkan bir firma. 2021 yılında 160W hızlı şarja sahip bir konsept sergileyen firma, o konseptte elektrokromik film kullanmıştı. Böylece telefonun arka paneli, gri renkten çelik mavisine dönüyordu. Infinix şimdi bu renk değişimini yeni bir prototipte çok daha renkli ve efektif şekilde sağlıyor.

E-Color Shift adı verilen bu teknoloji, önceki fikrin daha gelişmiş bir versiyonu olarak gözüküyor. Buradaki en önemli değişiklik ise arka kısımda yer alan farklı panelleri istenilen şekilde renklendirilebilmesi oldu. Bu değişikliği ise E-Ink Prism 3 adlı e-mürekkep teknolojisi mümkün kıldı.

Sürekli değişim mümkün olacak

Yeni e-mürekkebin en önemli noktası ise neredeyse hiç güç tüketmemesi. Oldukça verimli olan bu mürekkep, sadece renk değiştirmek için enerji tüketiyor ve sonrasında seçilen renklerde kalıyor. Üstelik bu teknoloji sayesinde renkler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yani isteyenler, telefonlarının arka kısmını bir nevi gif göstermek için ya da kendilerini ifade etmek için kullanabilecekleri bir alternatifleri bulunuyor.

Infinix'in sergilediği prototipte sadece 4 adet kare bulunuyor ancak yine de oldukça göz alıcı değişimler görmek mümkün. Ayrıca kareler, e mürekkebin alabildiği tek şekil de değil. Teknoloji geliştikçe cihazlarda 60 farklı alanın renklendirilebileceği düşünülüyor. Yine de bu renk değiştirebilir arka panel, ikinci bir ekran değil ve o şekilde de pek kullanılmayacak. Daha basit tasarımlar için değerlendirilebilecek.