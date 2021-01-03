Londra'da yaşayan 12 yaşındaki bir kız, sosyal medya devi TikTok'a AB'nin veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Hâkim, kızın kimliğinin korunmasına yönelik karar verdi. Dava, kız adına Çocuk Komiseri tarafından mahkemeye götürülecek.

Çin merkezli ByteDance'in geliştirdiği TikTok, daha önce fazlasıyla önemli gizlilik tartışmaları nedeniyle gündeme gelmişti. Bugünse uygulama, İngiltere'de 12 yaşındaki bir kızın davasıyla karşımıza çıktı. Bloomberg'in yaptığı habere göre Londra'da yaşayan 12 yaşındaki kız, TikTok'u Avrupa Birliği'nin veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava etti.

Dava henüz sonuçlanmasa da Londra'daki hâkim, 12 yaşındaki kız için önemli bir karara imza attı. Hâkim, kızın kimliğinin gizlenmesini kararlaştırdı. Hâkimin verdiği bu karar sayesinde kız, TikTok'a karşı açtığı davada daha da ileriye gitme şansına sahip olabilecek.

Kimliğinin korunması her anlamda önemli:

Kararı veren hâkim, çocuğun kimliğinin gizli tutulmamasının 'çocukların veri koruma haklarını savunmak için talepte bulunmaları üzerinde caydırıcı bir etki yaratabileceğini' ifade etti. Dolayısıyla karar yalnızca 12 yaşındaki kız için değil, diğer tüm çocuklar için de bir örnek oluyor.

Bunun yanı sıra kimliğin gizlenmesinde farklı bir gerekçe de davayı kız yerine mahkemeye taşıyacak olan İngiltere Çocuk Komiseri Anne Longfield tarafından verildi. Longfield, yaptığı açıklamada kızın TikTok'taki diğer çocuklar veya kullanıcılar tarafından zorbalığa maruz kalabileceğini, sosyal medya influencer'larından da olumsuz veya düşmanca tepkiler toplayabileceğini belirtti.

TikTok, Avrupa'da çocukların özel verilerini topladığı gerekçesiyle yoğun bir inceleme altında. Haziran ayında yetkililer, TikTok'un işlemlerine ve yaptıklarına yönelik bir görev gücü oluşturmuştu. TikTok, yaptığı açıklamada "Gizlilik ve güvenlik için en önemli öncelikler ve özellikle genç kullanıcılarımız olmak üzere tüm kullanıcılarımızı korumak için sağlam politikalarımız, süreçlerimiz ve teknolojilerimiz var." ifadelerini kullanmıştı.