İngiltere 5G Çalışmalarında Huawei Ekipmanları Kullanmayacak

Yeni bir rapora göre İngiltere, önümüzdeki yılın eylül ayından itibaren 5G çalışmalarında Huawei markalı teknolojileri kullanmayacak. Hükümet ayrıca 2027 yılına kadar ülke genelindeki ağlarda tüm Huawei ekipmanlarının çıkarılmasını planlıyor.

Mevcut ABD hükümeti ile Çin arasında yaşanan gerginlikler ve ticaret yasaklarıyla zor günler geçiren Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bir yandan da diğer ülkelerin getirdiği yasaklamalarla uğraşıyor. Geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin 5G altyapı programından çıkarılan Çinli şirket, bu yasağın tekrar gözden geçirilmesini talep etmişti.

Bir hükümet kaynağının The Sunday Telegraph'a verdiği yeni demeçte, İngiliz Telekom şirketlerinin Eylül 2021'den itibaren ulusal 5G ağlarında yeni Huawei ekipmanlarını kullanılmayacağı belirtildi. Yetkili, son tarihin Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden tarafından 30 Kasım tarihinde açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Huawei ekipmanlarını kullanmaya devam eden şirketlere yaptırım uygulanacak:

Kaynak, bu yeni tarihin hükümetin ciddi olduğunu ve Huawei'nin İngiltere'deki 5G ağlarından çıkarılması için geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini söylüyor. Haziran ayında yapılan açıklamada 2027 yılına kadar tüm Huawei teknolojisinin İngiltere'nin altyapısından çıkarılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Önerilen mevzuata göre Huawei ekipmanlarını kullanmaya devam eden ulusal şirketler, yeni standartlara uymadıkları gerekçesiyle yıllık cirolarının %10'una kadarı veya günlük 100 bin sterlinlik para cezasına çarptırılabilir.

Bu yılın ocak ayında Boris Johnson hükümeti, Huawei'nin ulusal 5G ağlarına katılımına yeşil ışık yakmıştı. Ancak Trump yönetiminin müttefik Londra'yı Çinli Huawei ile ilgili güvendik tehditleri konusunda defalarca uyarması üzerine geçtiğimiz temmuz ayında bu karardan vazgeçildi.

Dünyanın önde gelen 5G ekipman üreticilerinden biri konumunda bulunan Huawei, bu tür iddiaları defalarca reddederken İngiltere'nin kararını iptal etme hamlesini ise şiddetle eleştirdi. İngiliz hükümetine göre ülkedeki mobil sağlayıcıların 2027 yılına kadar tüm Huawei 5G ekipmanlarını ağlarından kaldırması gerekiyor.