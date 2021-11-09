İngiltere, Sinovac Aşısına Onay Vereceğini Açıkladı

İngiltere, onaylı aşılar listesine Sinovac aşısının da ekleneceğini duyurdu. Sinovac’la birlikte Sinopharm ve Covaxin aşılarına da yer verecek olan liste, 22 Kasım 04.00’ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye’nin kullanıma soktuğu ilk koronavirüs aşısı olan ve Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, geliştirilmesinin ve çeşitli ülkelerde kullanıma girmesinin üstünden uzun zaman geçmiş olsa da Avrupa tarafından halen kabul edilmiyor. Bugünse Avrupa’nın aksine hareket eden İngiltere, Sinovac’ı onaylı aşılar listesine ekleyeceğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sinovac aşısının da ekleneceği yeni listenin 22 Kasım saat 04.00’ten itibaren geçerli olacağı belirtildi. İngiltere’nin Sinovac aşısını kabul etmesi, artık Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gibi ülkelerde Sinovac aşılarını olanların İngiltere’ye seyahat edebilecekleri anlamına geliyor. Yeni liste, aynı zamanda Sinopharm ve Covaxin aşılarına da yer verecek.

İngiltere’ye yolculuk sonrası karantinaya girmek aşılılar için zorunlu değil:

İngiltere’nin seyahat kurallarına göre onaylı aşılardan biriyle tam aşılanan ve aşı sertifikası alan kişiler, yolculuk öncesi COVID-19 testi yaptırmak veya vardıktan sonra karantinaya girmek zorunda kalmıyor. Bu kişilere yalnızca İngiltere’ye vardıktan 2 gün sonra hızlı antijen testi yapılıyor. İngiltere, daha önce Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Janssen aşılarını da onaylamıştı.