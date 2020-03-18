Yurt Dışında Yaşayan 2 Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Dünya genelinde 200 binden fazla kişiyi etkileyen Corona virüsü, Avrupa’yı da etkisi altına almış durumda. En çok virüs vakasının görüldüğü ülkelerden bir tanesi olan Avusturya’da 1 Türk hayatını kaybetti.

Vaka sayısı dünya genelinde 200 bini geçen Corona virüsü, resmi rakamlara göre 8 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ayrıca dün gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye’de Corona virüsü sebebiyle ilk ölümün meydana geldiğini duyurmuştu.

Ayrıca 1.646 vakanın görüldüğü ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Avusturya’da da bir Türk hayatını kaybetti. Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunuyordu. Ayrıca İngiltere’de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül de hayatını kaybedenler arasında bulunuyor.

Avusturya’da Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden ilk Türk

28 yaşındaki Yonca Akyol’un hayatını kaybettiğini açıklayan kişi, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun oldu. Aileye her türlü desteğin verildiğini ifade eden Ceyhun, Avusturya’da ilk defa bir Türk’ün Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yonca Akyol’un babası Mustafa Akyol, kızında böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı olduğunu, Corona virüsü teşhisi konulduktan sonra geçen haftadan bu yana yoğun bakımda tutulduğunu ifade etti.

Ayrıca İngiltere’de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül de Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. İngiltere’deki North Middlesex Hastanesi’nde tedavi gören Ergönül, ayrıca tedavi sırasında zatürreye de yakalandı. Worldometer’da yer alan verilere göre Birleşik Krallık’ta 2 bin 626 kişiye Corona virüsü teşhisi konuldu ve ülke genelinde 71 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Krallık, dünyada en çok Corona virüsü vakasının görüldüğü 10. ülke konumunda bulunuyor.