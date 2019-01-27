Rus Bombardıman Uçağı İniş Sırasında Patladı

Rus bombardıman uçağı Tu-22M3, sert iniş sebebiyle ikiye ayrılarak patladı.

Görevini tamamladıktan sonra Kuzeybatı Rusya'da bulunan Murmansk şehrinde piste sert iniş yapması sebebiyle ikiye ayrılan Tupolev Tu-22M3 Backfire C Bomber - Missile Carrier (Füze Taşıyıcısı) model Rus yapımı bombardıman uçağının 4 mürettebatından 2'si yaşamını olay yerinde, birisi hastenede kaybetmişti. 5 gün önce yaşanan kazadan ağır yaralı olarak kurtulan bir asker ise hâlâ tedavi altında. Bugün ise uçağın kaza anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Videoda görüldüğü üzere hava koşulları sebebiyle yaptığı sert iniş ile pistten dahi seken Tu-22M3, kokpit kısmının hemen arkasından ikiye ayrıldı. Bombardıman uçağı ikiye ayrılmasına rağmen çalışmaya devam eden turbojet motor ise alevlerin daha da büyümesine sebep oldu. Yaşanan kaza sonrası Rusya Savunma Bakanlığı ikinci bir emre kadar süpersonik uçakların uçuşunu durdurdu.

800 km uzaktaki hedefi tam isabetle vurabilen Kinjal (Hançer) isimli füzesinden aynı anda tam 4 adet taşıyabilen Tu-22M3'ler, yapabildikleri saatte 2.300 km hızlarıyla (Concorde'dan saatte 150 km daha hızlı) Rus hava filosunda oldukça önemli bir yer taşıyordu. 1993 yılında tasarlanıp toplamda 211 adet üretilen Tu-22M3 Backfire C Bomber, üretildiği döneme göre gelişmiş teknolojisiyle günümüzde hâlen kullanılmaya devam ediliyor.