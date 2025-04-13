İnsanların telefon bataryalarıyla ilgili düşünceleri hakkında ilginç bir araştırma yapıldı. Sonuçlara göre çoğu kişi, şarj %38'e düştüğünde panik olmaya başlıyor.

Akıllı telefon kullanmanın en sinir bozucu yanlarından biri hiç kuşkusuz şarjının bitmesidir. Yapılan yeni bir araştırma ise bu konuda çok ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Buna göre insanlar, şarj belli bir seviyeye düştüğünde panik oluyorlar.

Anket, Talker Research tarafından ABD’de 2000 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Sonuçlarda, şarjın tahmin edebileceğinizden daha yüksek bir seviyede endişe duyulmaya başladığı görüldü.

İnsanlar, şarj %38’e düşünce panik olmaya başlıyor

Sonuçlara göre telefonun şarjı %38 seviyesine gelince insanlar panik olmaya başlıyor ve direkt şarj etmeye yöneliyorlar. Bu oldukça ilginç çünkü bu seviyede hâlâ bayağı yetecek bir şarj var. Bildiğiniz üzere çoğu cihaz, %20’nin altına düşünce şarj uyarısı veriyor. Buna rağmen insanlar, daha %38 varken paniğe kapılıyorlarmış.

Katılımcıların %34’ü ise düşük güç moduna geçtiğinde şarj etmeye başlıyorlarmış. “En az panik yapan” ve katılımcıların %13’ünü oluşturan grup ise cihazın şarjı %10 altına düşmeden şarj etmiyormuş.

Bunun yanı sıra sonuçlar, daha yaşlı olanların telefonların pilleri hakkında daha az endişeli olduğunu gösterdi. 1980 üstü doğanlarda ise bu durum tam tersi. Pek şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Yaşını almış insanlar telefonlarını daha az kullanıyor. Ancak Z kuşağı başta olmak üzere genç kullanıcıların hayatının en önemli parçalarından biri telefonlar. Bu yüzden daha fazla kafaya takmaları anlaşılabilir.

Ayrıca pil yüzdesinin gösterilmesini sevenler ve sevmeyenler de ölçüdü. Tahmin edebileceğiniz gibi %61’lik büyük çoğunluk gösterilmesini istediğini söyledi. %39’luk kısım ise sadece batarya ikonunun doluluğunu tercih ettiğini aktardı.