Cebinizi ve elde edeceğiniz performansı düşünerek bir akıllı telefon almak istiyorsanız listemize göz atmanızda fayda var.

Başladığımız her günün sabahında gözümüzü yeni bir akıllı telefonun tanıtılmasıyla açıyoruz. Samsung, Xiaom, POCO, vivo ve HONOR gibi markaların çoğu bütçeye uygun akıllı telefon ürettiklerini görüyoruz.

"Aralarından hangisi fiyat/performans ürünü?" ya da "En iyi fiyat/performans telefonu hangisi?" gibi sorularınız varsa, doğru yerdesiniz.

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Fiyat/performans ürünü akıllı telefonlar

HONOR, akıllı telefon dünyasında kullanıcıları tatmin etmeye devam ediyor. Fiyatı ile orta segment olarak sınıflandırabileceğimiz akıllı telefon, buna rağmen epey kaliteli özellikler sunuyor. Düşmeye dayanıklı kasa, 108 MP OIS ve yapay zekâ destekli kamera, 4000 nits ekran parlaklığı ve 6600 mAh hızlı şarj destekli kamera, kulağa çok çekici geliyor.

Ekran: 6.78 inç, 2700 x 1224 piksel çözünürlük, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 4000 nit parlaklık​

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1​

RAM: 8 GB​

Depolama: 256 GB​

Arka Kamera: 108 MP ana kamera (OIS destekli), 5 MP ultra geniş açılı kamera​

Ön Kamera: 16 MP​

Batarya: 6600 mAh, 66W hızlı şarj desteği​

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0

Kullanıcı yorumu:

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Samsung'un geçtiğimiz sene tanıtılan akıllı telefonu Galaxy S24 FE, bütçesini düşünen ve performanstan da ödün vermek istemeyenler için gayet ideal. Yapay zekâ destekli fotoğraf çekme, düzenleme ve paylaşma ile fotoğrafçılık deneyiminizi geliştirebiliyorsunuz. S24 FE varken farklı bir dil bilmenize gerek yok; yurt dışındayken kolaylıkla iletişim kurabilir ve sorun yaşamadan seyahatlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı​

İşlemci: Exynos 2400e, 10 çekirdekli, 3.1 GHz hızında​

RAM: 8 GB​

Depolama: 128 GB​

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8, OIS destekli)​, 8 MP telefoto lens (f/2.4, 3x optik zoom)​, 12 MP ultra geniş açılı lens (f/2.2)​

Ön Kamera: 10 MP (f/2.4)​

Batarya: 4.700 mAh, 25W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz şarj desteği​

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1​

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC​

Dayanıklılık: IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık​

Boyutlar: 162.0 x 77.3 x 8.0 mm​

Ağırlık: 213 gram​

Kullanıcı yorumu:

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POCO'nun yeni amiral gemisi telefonu POCO X7 Pro, yüksek performansı ve geniş depolama kapasitesiyle teknoloji tutkunlarının gözdesi olmaya aday. Güçlü Dimensity 8400 Ultra işlemcisi ve 12 GB RAM'i sayesinde en zorlu uygulamalarda bile akıcı bir deneyim sunuyor. 512 GB depolama alanı, geniş medya koleksiyonları ve büyük dosyalar için fazlasıyla yeterli.

Ekran: 6,67 inç CrystalRes AMOLED, 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.200 nit tepe parlaklık, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 4 nm üretim süreci, 3,25 GHz'e kadar sekiz çekirdekli CPU, Mali-G720 GPU

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 512 GB UFS 4.0

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.5 diyafram, OIS destekli)​, 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram)​, 4K 60fps video kayıt desteği

Ön Kamera: 20 MP (f/2.2 diyafram)

Batarya: 6.000 mAh, 90W ultra hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, çift SIM desteği

Dayanıklılık: IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık ​

Boyutlar: 160,75 x 75,24 x 8,29 mm

Ağırlık: 195 gram

Kullanıcı yorumu:

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​Redmi Note 14 Pro, Xiaomi'nin orta segmentte sunduğu güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir akıllı telefon. 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle hem yüksek performans hem de geniş bir depolama alanı sunuyor. 6,67 inç CrystalRes AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 3000 nit tepe parlaklığıyla görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Ekran: 6,67 inç CrystalRes AMOLED, 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 120 Hz, 3000 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 4 nm üretim süreci, 2,5 GHz'e kadar sekiz çekirdekli CPU, Mali-G615 MC2 GPU​

RAM: 12 GB LPDDR4X​

Depolama: 512 GB UFS 2.2​

Arka Kamera:, 200 MP ana kamera (f/1,65 diyafram, OIS destekli​, 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2,2 diyafram)​, 2 MP makro kamera (f/2,4 diyafram)​

4K 24/30 fps, 1080p 30/60 fps video kayıt desteği​

Ön Kamera: 20 MP (f/2,2 diyafram), 1080p 30/60 fps video kayıt desteği​

Batarya: 5110 mAh, 45W turbo şarj desteği​

İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS​

Bağlantı: Çift SIM (nano SIM + nano SIM veya nano SIM + eSIM), 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC​

Ağırlık: 190 gram​

Kullanıcı yorumu:

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​HONOR 200, şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken bir akıllı telefon. 6,7 inç OLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve HDR desteğiyle görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi ve 8 GB RAM'i sayesinde günlük kullanımda yüksek performans sunuyor. 100W hızlı şarj desteğini sunduğunu da belirtelim. Bu da 15 dakikada %49 oranında doluluk sağlıyor.

Ekran: 6,7 inç OLED, 1200 x 2664, 120 Hz, HDR

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)​

RAM: 8 GB​

Depolama: 256 GB​

Arka Kamera:, 50 MP ana kamera (f/2.0, OIS)​, 50 MP telefoto lens (2.5x optik zoom, OIS)​, 12 MP ultra geniş açılı lens (112°)​

Ön Kamera: 50 MP (f/2.1)​

Batarya: 5200 mAh, 100W kablolu hızlı şarj​

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8​

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC​

Boyutlar: 161,5 x 74,6 x 7,7 mm​

Ağırlık: 187 gram​

Kullanıcı yorumu:

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Xiaomi'nin orta segmentteki güçlü temsilcisi Redmi Note 13 Pro, 256 GB depolama ve 8 GB RAM kapasitesiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Hem performanstan hem de şıklıntan ödün vermeyenler için ideal bir seçenek.

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 2400x1080 piksel, 120 Hz, 1300 nit, Corning® Gorilla® Glass 5

İşlemci: MediaTek Helio G99-Ultra, 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli CPU, Mali-G57 MC2 GPU​

RAM: 8 GB LPDDR4X​

Depolama: 256 GB UFS 2.2, 1 TB'ye kadar artırılabilir

Arka Kamera:, 200 MP ana kamera (f/1,65 diyafram, OIS destekli)​, 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2,2 diyafram)​, 2 MP makro kamera (f/2,4 diyafram)​, 1080p 30/60 fps video kayıt desteği​

Ön Kamera: 16 MP (f/2,4 diyafram), 1080p 30/60 fps video kayıt desteği​

Batarya: 5000 mAh, 67W turbo şarj

İşletim Sistemi: MIUI 14

Bağlantı: Çift SIM, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC​

Dayanıklılık: IP54 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık​

Boyutlar: 161,1 mm x 74,95 mm x 7,98 mm​

Ağırlık: 188 gram​

Kullanıcı yorumu:

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realme markası, 12 Pro Plus'ta kameraya odaklanmış. Sony imzalı kamerasıyla şahane fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 6,7 inç kavisli ekranı 120 Hz'lik akıcı bir deneyim sunuyor. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi ve 8 GB RAM'i sayesinde yüksek performans sunuyor. RAM'i depolamadan kısıp 24 GB'a kadar artırabiliyorsunuz.

Ekran: 6,7 inç AMOLED, 1080 x 2412 piksel, 120 Hz, 950 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm), sekiz çekirdekli (4x2,4 GHz Cortex-A78 & 4x1,95 GHz Cortex-A55), Adreno 710 GPU​

RAM: 8 GB LPDDR5​

Depolama: 256 GB UFS 2.2

Arka Kamera:, 50 MP ana kamera (f/1,8 diyafram, OIS destekli)​, 64 MP periskop telefoto lens (f/2,8 diyafram, 3x optik zoom, OIS destekli), 8 MP ultra geniş açılı lens (f/2,2 diyafram, 112° görüş açısı)​, 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps

Ön Kamera: 32 MP (f/2,4 diyafram), 1080p@30fps

Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj desteği (19 dakikada %50 şarj)​

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0​R

Bağlantı: Çift SIM (Nano-SIM), 5G, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C 2.0​

Dayanıklılık: IP65 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklılık​

Boyutlar: 161,5 x 74 x 8,8 mm

Ağırlık: 196 gram​

Kullanıcı yorumu:

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Samsung Galaxy A56 5G, şık tasarımı ve güçlü donanımıyla orta segmentte dikkat çeken bir akıllı telefon. Yapay zekâ desteğini Samsung, bu telefona da getirdi. 6,7 inçlik Super AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 1.900 nit maksimum parlaklığıyla üstün bir görüntü deneyimi sunuyor. Hızlı şarj ve toza&suya dayanıklılığının olduğunu da belirtelim.

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, 1.900 nit

İşlemci: Exynos 1580 (4 nm), sekiz çekirdekli (1x2,9 GHz & 3x2,6 GHz & 4x1,9 GHz)​

RAM: 8 GB​

Depolama: 256 GB​

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8 diyafram)​, 12 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram)​, 5 MP makro kamera (f/2.4 diyafram)​

Ön Kamera: 12 MP (f/2.2 diyafram)​

Batarya: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj desteği​

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7​

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C​

Dayanıklılık: IP67 sertifikası (suya ve toza karşı dayanıklılık)​

Boyutlar: 162,2 x 77,5 x 7,4 mm​

Ağırlık: 198 gram

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