İnsanlarla Resmen İş Birliği Yaparak Avlanan Üstün Zekâlı Bal Kuşu (Onun Payını Vermeyenin Vay Hâline!)

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İnsanlarla ciddi ciddi iş birliği yaparak avlanan bir kuş düşünün. Kulağa etkileyici geliyor değil mi? Bu içerikte, bal kuşunun bunu nasıl yaptığını anlatacağız.

Ancak Afrika'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan, bal kuşu olarak bilinen bal rehberi kuşu, yerel halk ile beraber avlanıyor.

Bu zeki kuş, yerel halka sadece rehberlik etmekle kalmıyor, onların çıkardığı sesleri tanıyarak bu çağrılara tepki de veriyor.

Bal kuşları, vahşi yaşam ve yerel halk arasındaki iletişim ve iş birliğinin eşsiz bir örneğini gözler önüne seriyor. 

bal kuşu

Bal kuşları, arı yuvalarını bulma konusunda oldukça yetenekli olduğu için insanlara tespit ettikleri arı kovanlarının yerlerini gösteriyor.

Bal mumu, arı larvaları ve bal ile beslenmeyi seven bu kuşlar bu iyiliği karşılıksız yapmıyor tabii.

İnsanlar, ağaçları kesip arıları dumanla uzaklaştırırken bal kuşları da bu esnada kendi paylarını bekliyor.

Bal kuşları ile ilgili daha da şaşırtıcı olansa bu kuşların bu davranışlarını öğrenerek geliştirmesi!

bal kuşu

Bu kuşlar insanların etkileşimlerini gözlemleyerek ve deneyimlerinden de ders çıkararak bazı şeyleri öğrenme yeteneğine sahipler.

Örneğin, yerel toplulukların çıkardığı çağrıları tanıyıp bu çağrılara yanıt vermeyi öğrenen bu kuşlar, tanıdık olmayan çağrılara tepki vermiyor.

Ek olarak oldukça zeki olan bal kuşları, kendilerini gıda ile ödüllendiren insanlarla daha sık iş birliği yaparak güvenilirlik ve ödül arasında bağlantı kurabiliyorlar.

İşin daha da ilginci bal kuşları, insanlarla olan kötü deneyimleri hatırlayabiliyor ve ona buldukları baldan kendi payını vermeyen insanlarla iş birliği yapmayı reddedebiliyor.

Bunun da ötesinde, kin tutan bu kuşların kendilerine bal vermeyerek kandıran insanları bal kovanına değil vahşi hayvanlara doğru yönlendirdikleri bile söyleniyor.

Yani bu kuşa payını vermezseniz vay halinize…

Kaynak: Science

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