“Bir kuş sütü eksik.” deyimindeki “kuş sütü”nün gerçek olup olmadığını hiç düşünmüş müydünüz? İçeriğimizde açıklık getirdik…

Kusursuz bir masa gördüğümüzde söylediğimiz “Bir kuş sütü eksik.” deyimi, günlük hayatta sık sık kullanılan deyimlerden.

Bu deyim, akıllara şu soruları getiriyor: Kuş sütü diye bir şey gerçekten var mı? Varsa nasıl bir şey? Yoksa neden kuş sütü diyoruz?

“Bir kuş sütü eksik?” ne demek?

Yiyeceklerle donatılmış, her şeyin olduğu bir yemek sofrası gördüğümüzde “Bir kuş sütü eksik!” diyoruz. Bir nevi, hiçbir şeyin eksik olmadığını ve her şeyin dört dörtlük olduğunu belirtiyoruz yani.

Bildiğiniz üzere yalnızca memelilerin sütü olur ve kuşlar memeli değil. O hâlde “kuş sütü” denen sütün aslına astarına gelirsek…

“Kuş sütü” ifadesi aslında gerçek bir şeye dayanıyor ancak tam olarak bildiğimiz gibi değil.

Süt, memeli hayvanlar tarafından salgılanır. Bu yüzden kuşlar süt üretemez, en azından memelilerdeki gibi süt üretemez. Sadece güvercin, penguen, flamingo gibi bazı kuş türleri; “kursak sütü” adlı bir madde üretebilir.

Yavrularını beslemek için ürettikleri bu süt, memelilerdeki gibi bir süt değil. Aslında kursaklarında üretilen bir sıvı ve besin değeri yüksek. “Lamina epitelialis” katmanındaki yağ doku hücrelerinin dökülmesiyle oluşan kuş sütünün üretimi hipofiz bezi hormonlarından prolaktinin kontrolüyle oluşuyor ve yavrular, bu süt sayesinde daha sağlıklı gelişebiliyor.

Tabii sık rastlanmayan, yaygın olmayan bir şey. Bu yüzden, zor bulunması anlamını vurgulayarak “Bir kuş sütü eksik.” deyimi ortaya çıkmış.

Göz atabileceğiniz diğer içeriklerimiz: