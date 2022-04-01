Honda'nın 2000 yılında tanıttığı ve 2018 yılına kadar geliştirmeye devam ettiği insansı robot Asimo, son gösterisini gerçekleştirerek emekliye ayrıldı. Robot, bugüne kadar sayısız gösteri düzenlemiş, her birinde ilgiyi üstüne çekmeyi başarmıştı.

Otomotiv üreticisi olmanın ötesine geçen Japonya merkezli Honda, takvimler bundan tam 22 yıl önce efsane ‘Asimo’ isimli insanı robotunun ilk modelini tüm dünyaya tanıtmıştı. İki ayak üstünde yürüme kabiliyetiyle dikkatleri çeken Asimo, ilerleyen yıllarda yedi farklı geliştirilmiş versiyonla daha gösterilmişti.

İnsansı robot teknolojileri her geçen gün inanılması güç noktaya doğru evrilirken, bugün Asimo’dan üzücü haber geldi. Honda’nın 2018 yılında geliştirmeyi durdurduğu Asimo robotu emekliye ayrıldı. Asimo, hayatı boyunca gerçekleştirmeye devam ettiği gösterilerin sonuncusunu gerçekleştirdi.

Asimo’nun son gösterisi:

Asimo, Honda’nın Tokyo’daki merkezinde yaptığı gösterisinde dans etti, futbol kabiliyetlerini gösterdi, beş parmağıyla işaret dili kullandı, kahve servisi gerçekleştirdi ve birçok yeteneğini de son kez sergiledi. Honda, meşhur robotunun gösterilerini sonlandırsa da Asimo’yu müzesinde sergilemeye devam edeceğini açıkladı.

130 santimetre boyunda ve 48 kilogram ağırlığında olan Asimo, sırtında çanta olan bir astronot görünümünü taşıyordu. İnsana en yakın şekilde hareket kabiliyetine sahip olan robotlardan biri olan Asimo, saatte 9 kilometreye varan hızla koşabiliyordu. Robot, hem İngilizce hem de Japonca konuşabiliyordu.