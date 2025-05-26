Çin’in Hangzhou kentinde, insansı robotların yer aldığı ilk dövüş turnuvası düzenlendi. ,32 metre boyunda ve 35 kilogram ağırlığındaki Unitree G1 gibi modellerin sahne aldığı etkinlikte çeşitli dövüş teknikleri sergilendi. Aralık ayında Shenzhen’de yeni bir turnuva daha planlanıyor.

İnsansı robotlar ilk kez boks ringinde kozlarını paylaştı. Çin’in Hangzhou şehrinde düzenlenen bu sıra dışı turnuvada, son teknolojilerle geliştirilen robotlar, insan kontrolünde ringe çıkarak hünerlerini sergiledi.

Çin Medya Grubu’nun (CMG) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Robot Yarışması – Mecha Dövüş Serisi, dünyada bir ilke sahne oldu. İnsansı robotlar ilk kez ringe çıktı ve dövüş hünerlerini sergiledi. Farklı şirketlerin geliştirdiği robotlar hem bire bir hem de grup halinde dövüştü. Üstelik tüm maçlar, insan operatörler tarafından uzaktan kontrol edilerek canlı yayında izleyicilere sunuldu.

Yeni turnuva da aralık ayında Shenzhen’de

Yarışmada dikkat çeken modellerden biri, Unitree Robotics'in 1,32 metre boyunda ve 35 kilogram ağırlığındaki G1 isimli robotuydu. G1, denge kabiliyeti ve hareket esnekliğiyle ön plana çıktı. Organizasyonda yer alan tüm robotlar, batarya ömrü, malzeme dayanıklılığı ve hareket hassasiyeti açısından testlerden geçirilerek sahneye çıktı. Etkinlikte aynı zamanda yarışma kuralları da sahadaki gözlemler doğrultusunda şekillendirildi.

İnsansı robotların dövüş macerası bu turnuvayla bitmiyor gibi görünüyor. Aralık ayında da Shenzhen’de, tam boy robotların ringe çıkacağı yeni bir etkinlik planlanıyor. Uzmanlara göre bu alan hızla büyüyor; Çin Elektronik Enstitüsü, ülkedeki insansı robot pazarının 2030 yılına kadar 870 milyar yuan’a ulaşabileceğini söylüyor. İşte etkinliğe dair paylaşılan videolardan bazıları: