Instagram yetkilileri, Corona virüsü ile ilgili olarak hazırlanan tüm efektleri kaldırdığını ve bundan sonra gelecek yeni efektlerin engelleneceğini açıkladı. Corona virüsüyle ilgili yeni bir adım attıklarını da duyuran yetkililer, platformda Corona virüsü ile ilgili güncel bilgiler paylaşacaklarını duyurdular.

2020'nin başından beri dünyanın gündemini meşgul etmeye devam eden Corona virüsü, artık küresel bir problem haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla Corona virüsünü pandemi, yani küresel salgın olarak nitelendirdi. Hal böyle olunca da Corona virüsü korkusu, milyonlarca insanın evine zorla ya da tavsiyeler kapsamında kapanmasına neden oldu.

Corona virüsü salgını, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bazı insanlar Corona virüsü ile ilgili dalga geçervari paylaşımlar yaparken bazıları da durumun ciddiyetinin farkında olan bilgilendirici paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu bağlamda bazı Instagram kullanıcıları, son dönemlerde sık sık Corona virüsü ile ilgili filtreleri kullanan paylaşımlar yapıyorlar.

Instagram tarafından yapılan açıklamalarda, platformda bulunan Corona virüsü temalı tüm filtrelerin engellendiği ve bundan sonra da bu tür filtrelere ulaşılamayacağı ifade edildi. Bununla da yetinmeyen yetkililer, Corona virüsü ile ilgili olarak yeni adımlar atacaklarını ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere yetkililer tarafından yapılan güncel açıklamaları platform kapsamında daha çok göstereceklerini açıkladılar.

Instagram'ın kullanıcının Corona virüsü kapıp kapmadığını gösteren test efekti şöyle görünüyordu;