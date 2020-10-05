ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun Facebook'a yeni bir antitröst davası açmaya hazırlandığı açığa çıktı. Edinilen bilgilere göre bu dava, Facebook'un WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi hizmetlerini birleştirmesinin ardından geliyor. Facebook avukatlarına göre ise bu hizmetlerinin birbirinden ayrılması artık mümkün değil.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, yeni bir antitröst davasıyla karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Üstelik bu dava, ABD hükümetinin bizzat kendisi tarafından açılacak. Eğer bu dava eğer hükümetin lehine sonuçlanırsa, Facebook çok zorda kalacak gibi görünüyor.

Facebook, 2012 yılında Instagram'ı 2014 yılında da WhatsApp'ı satın aldı. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) bu satın alma işlemlerini jet hızıyla onaylayarak Facebook'un önünü açtı. Ancak onay koşulları arasında kurumun, bu satın alma işlemlerini daha sonradan denetleyebileceği belirtilmişti. İşte yıllar sonra bu gerçek olacak gibi görünüyor. Çünkü FTC, Facebook'a yönelik bir dava açmaya hazırlanıyor.

Facebook'tan birleştirilen hizmetlerin ayrılması istenebilir

Facebook, uzunca bir süredir Messenger, WhatsApp ve Instagram'ı birleştirmeye çalışıyor. Hatta bu konuda da çok ciddi çalışmalar yapılmış durumda. Ancak görünüşe göre bu durum, FTC'yi rahatsız etti. Konuyla ilgili Facebook avukatlarının 14 sayfalık raporunun bir kopyasını edinen Wall Street Journal, FTC'nin davasının çok yakın bir zamanda başlayabileceğini söylüyor.

Raporda yer alan verilere göre Facebook avukatları, anlaşmaların yıllar sonra gündem olmasının sıkıntılı bir sürece yol açacağını savunuyorlar. Çünkü yıllar içerisinde yapılan çalışmalar ve entegrasyonlar, hizmetlerin birbirinden ayrılmasını imkansız hale getirmiş durumda. Avukatlara göre hizmetlerin birbirinden ayrılması şeklinde bir talep, hem kullanıcılar hem de şirket için çok ciddi bedellere mal olacak.

Antitröst alt komitesi tarafından paylaşılan bazı e-postalarda, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in rakipleri ortadan kaldırmak adına satın alma girişiminde bulunduğuna değiniliyor. İşte alt komiteye göre WhatsApp ve Instagram'ın satın alınmasının temel nedeni bu. Ayrıca o dönemlerde Snapchat'in de satın alınmak istendiği, bu konuda çeşitli zorluklarla karşılaşıldığı belirtiliyor. Zaten Snapchat satın alınamadı ancak Instagram, Facebook ve WhatsApp'a getirilen yenilikler, Snapchat'i zaten bitirmiş durumda.

FTC'nin Facebook'a yönelik nasıl bir dava açacağı şu an için bilinmiyor. Ancak muhtemelen bu dava, Facebook'un Instagram ve WhatsApp gibi rakipleri satın alarak rekabeti ortadan kaldırmasının etrafında dolaşacak. Facebook'un bu dava kapsamında neler yapacağını ise zaman gösterecek.