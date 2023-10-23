Instagram'a Android'de Dinamik Uygulama İkonu Geliyor

Android 13 ve üstü işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları için Instagram, dinamik uygulama ikonunu duyurdu. Bu ikon, seçili temanın baskın renklerine göre renk değiştirecek.

Google, Android 13 ile birlikte uygulama ikonları için dinamik tema özelliğini duyurmuştu. Özelliğin çıkışının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen geliştiriciler bu özelliği hakkını vererek kullanmaya yeni başladı. Bu geliştiricilerden biri de Instagram oldu.

Instagram uygulamasının son versiyonunu (307.0.0.0.30) kullanan kişiler, dinamik temalı uygulama ikonu özelliğinden de faydalanabilecek. Yani Android 13 veya daha yeni bir Android versiyonu kullanan kişiler, Instagram için temalarına uygun ikonlar görebilecek. İki tonlu olan ikon için baskın olan renk, telefon duvar kağıdı görselinize göre belirlenecek. Bu rengi belirlemek için de Monet tema motoru kullanılacak.

Instagram dinamik ikonu nasıl kullanılır?

Galaxy akıllı telefonlarda veya tabletlerde, Material You adı verilen, uygulama ikonlarını temaya uygun hâle getiren özelliği aktifleştirmek oldukça kolay. Bunun için yapmamız gerekenler şu şekilde:

Ana ekranda bulunan boş bir noktaya basılı tutun.

basılı tutun. Açılan menüden "Duvar kağıtları ve stiller" seçeneğini seçin.

Renk paleti seçeneğine tıklayın.

Renk paleti özelliğini aktif hâle getirin.

hâle getirin. Renk paletini uygulama ikonlarına uygula seçeneğini aktifleştirin.

Çok sayıda sosyal medya uygulaması yakın zamanda dinamik ikonları desteklemeye başladı. Bu platformlar arasında Mastodon, LinkedIn, Reddit, Telegram, Threads, WhatsApp gibi önemli markalar yer alıyor. Ayrıca Google ve Samsung tarafından geliştirilen pek çok uygulama da bu özelliğe sahip oluyor.