Instagram, yeni bir çıkartma oluşturma aracını test etmeye başladı. Bu yeni özellik, bir görüntünün saniyeler içerisinde çıkartma hâline gelmesini sağlayacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, çok yakında yeni bir özelliğe kavuşacak gibi görünüyor. Platformun bir numaralı ismi Adam Mosseri tarafından yapılan bir açıklamaya göre Instagram, çok yakında yepyeni bir çıkartma oluşturma aracına kavuşacak. Bu araç; herhangi bir görüntünün içindeki nesnenin, otomatik olarak bir çıkartma hâline getirilmesini sağlayacak.

Apple, iOS ekosisteminde çok kullanışlı bir çıkartma oluşturma aracına sahiptir. Eğer herhangi bir fotoğrafın üzerindeki nesneye basılı tutarsanız otomatik olarak çıkartma oluşturursunuz. İşte Instagram'ın yeni çıkartma oluşturma aracı da buna çok benziyor. Kullanıcılar, birkaç dokunuş ile kendi benzersiz çıkartmalarını oluşturabilecekler.

Instagram'ın yeni çıkartma oluşturma aracı böyle görünecek:

Instagram'ın yeni özelliği, bir gönderi veya hikâye oluşturduğumuz sayfada yer alacak. Kullanıcı, gönderisini düzenlerken "Çıkartma" seçeneğine dokunduğunda "Oluştur" isimli yeni bir seçenek görecek. Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, çıkartma hâline getirmek istediği bir fotoğraf seçecek. Nesneyi otomatik olarak algılayan özellik, saniyeler içerisinde çıkartma oluşturacak. Kullanıcı, bu çıkartmayı dilediği gibi özelleştirip, paylaşımına yerleştirecek.

Adam Mosseri, Instagram'da yaptığı paylaşımda, özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak özelliğin henüz test aşamasında olduğunu biliyoruz. Buradan, tüm kullanıcıların yakın bir gelecekte bu yeni özelliğe kavuşacakları çıkarımını yapabiliriz. Özellik kullanılabilir olduğunda Reels ile hikâyeler, benzersiz çıkartmalarla dolacak.