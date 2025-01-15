Instagram'a rakip olan kurulan merkezsiz ve reklamsız platform Pixelfed'in mobil uygulaması yayımlandı. Platform artık iOS ve Android telefonlar üzerinden de kullanılabiliyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a rakip olarak kurulan ve geçtiğimiz yıl itibarıyla da kararlı sürüme geçen Pixelfed platformunun iOS ve Android uygulamaları resmen yayımlandı. Pixelfed, merkeziyetsiz olması ve reklam içermemesi nedeniyle Instagram'a önemli bir rakip olacak gibi görünüyor.

Pixelfed, açık konuşmak gerekirse Instagram'ın birebir kopyası. Uygulamaya girip hesap oluşturduktan sonra göreceğiniz arayüz, Instagram ile neredeyse tamamen aynı. Hâl böyle olunca Pixelfed'e geçiş yapan kullanıcılar, çok da farklı bir deneyim yaşamayacaklar. Ancak Meta'nın tekelinden kurtulmuş olacaklar.

Pixelfed'i Türkiye'de de kullanabilirsiniz

Yaptığımız kontrollerde, Pixelfed uygulamalarının hem iOS hem de Android için Türkiye'de de erişime açıldığını görüyoruz. Eğer siz de bu uygulamayı indirmek isterseniz, buradaki bağlantı üzerinden Google Play Store, buradaki bağlantı üzerinden de App Store listeleme sayfasına ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Meta'daki bir politika değişikliğinden bahsetmiştik. Bizzat Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre Facebook, Instagram ve Threads, X'e benzer topluluk notları özelliğine kavuşacaktı. Şirket bunu yaparken, üçüncü taraf teyitçilerle yaptığı iş birliklerini de sonlandıracaktı. İşte bu durumun da kullanıcıların, Pixelfed'e olan ilgisini artıracağı düşündürüyor.