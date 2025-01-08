Mark Zuckerberg, Instagram ve Facebook'ta büyük değişiklikler yapacaklarını ve ifade özgürlüğünü daha öne çıkaracaklarını açıkladı. Bu kapsamda 9 yıllık teyit programının kaldırılacağı ve yerine X'in topluluk notlarına benzer özelliklerin geleceğini duyurdu.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, dün akşam Instagram ve Facebook gibi platformlarının politikalarında ciddi değişikliklere gideceklerini gösteren açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de şirketin yıllardır devam eden teyit sistemiydi.

Şirket, ilk olarak 2016’da bu teyit programını yürürlüğe sokmuştu. Program, bağımsız teyitçilerle (Türkiye’deki teyit.org gibi) iş birliği yapılarak dezenformasyonun önüne geçmeyi amaçlıyordu. Ancak Zuckerberg, dün yaptığı açıklamada bunun sona ereceğini açıkladı.

Teyit programı yerine X’tekine benzer topluluk notları gelecek

Zuckerberg, açıklamasında teyit programının sonlandırılırken yerine doğru bilgi için başka bir yöntem getirileceğini duyurdu. Bu yöntem, X’te gördüğümüz “topluluk notları”na benzeyecek. Yani kullanıcıların bir gönderideki yanlış bilgiyi doğrulamasını sağlayan topluluk odaklı bir özellik gelecek. Bu değişiklikler, Meta’nın en çok kullanıcıya sahip olduğu sosyal medya platformları olan Instagram ve Facebook’u etkileyecek.

Tahmin edebileceğiniz gibi teyit sisteminin kaldırılması bazı endişeleri beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar, yanlış bilginin platformda çok daha fazla yayılabileceği konusunda uyardı ve X’te olduğu gibi bir ortamın oluşabileceğini ifade etti. Zuckerberg ise bunun doğru olmadığını, teyitçilerin politik açıdan ön yargılı olduğunu ve topluluk odaklı doğrulamaların çok daha yararlı sonuçlar çıkaracağını düşündüğünü ifade etti.

Şirketin yaptığı tek değişiklik bu değil. CEO’nun aktardığına göre platformlarda artık ifade özgürlüğü daha çok öne çıkarılacak. Ayrıca politik içeriklere yaklaşım da değişecek. Normalde içerik akışında kullanıcılara politik içerikler daha az gösteriliyordu. Ancak yeni kararla bundan geri adım atılacak ve daha çok gösterilecek. Zuckerberg, bu değişikliklerle “köklerine döneceklerini, hataları azaltacaklarını ve platformlarında ifade özgürlüğünü geri kazandırmaya” odaklanacaklarını ifade etti.

Meta’daki bu değişiklikler, Donald Trump’ın ABD başkanlık görevine başlamasından kısa bir süre önce geldi. Son zamanlarda teknoloji devleri, Beyaz Saray’da yeniden yer alacağı için Trump’a yakınlaşmaya çalışıyordu. Meta da onlardan biriydi. Zuckerberg, şirketinin ifade özgürlüğü için Trump hükûmetiyle birlikte çalışacağını belirtirken bu konuda başka neler yapacakları konusunda detay vermedi.