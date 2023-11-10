Amazon ile Meta arasında önemli bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği ile kullanıcılar, Facebook ve Instagram'da gördükleri bir ürünü uygulamadan çıkmadan Amazon'dan sipariş verebilecekler. Yani Amazon hesabınızda kredi kartınız ve adresiniz kayıtlıysa Instagram ya da Facebook'ta gördüğünüz ürünü saniyeler içinde satın alabileceksiniz.

Dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından Amazon ile sosyal medya devi Meta arasında ilginç ve bir o kadar da etkileyici bir iş birliği yapıldı. Kullanıcılar, bu iş birliği kapsamında Instagram veya Facebook'ta dolaşırken, Amazon'da satılan ürünleri tek bir dokunuşla satın alabilecekler. Kulağa ilginç geldiğinin farkındayız.

Instagram ve Facebook'ta dolaşırken sık sık reklam görürsünüz. Gösterilen reklamlar arasında Amazon da yer alır. Ancak burada gördüğünüz reklamdaki ürünü satın almak istediğinizde, Instagram veya Facebook'tan çıkıp, Amazon uygulamasına ulaşmanız gerekir. İşte dev şirketler arasındaki iş birliği, bu durumu ortadan kaldırıyor. Artık Facebook ve Instagram'da gördüğünüz ürünü, Amazon uygulaması ile uğraşmadan satın alabileceksiniz.

Kullanıcıların yaşayacakları deneyim böyle görünecek:

Şu an için ABD'deki küçük bir kullanıcı kitlesi ile test edilen yeni özellik, çevrim içi alışveriş deneyimine çağ atlatacak. Facebook veya Instagram hesabını Amazon hesabı ile eşleştiren kullanıcı, platformda gördüğü ürünü anında satın alabilecek. Burada önemli olan tek husus, Amazon hesabındaki bilgileri önceden tanımlamış olmak. Yeni özelliği kullanmadan önce Amazon'a fatura ve teslimat adresi bilgilerini girmek ile kredi kartı bilgilerini kaydetmek, süreci daha da kolaylaştıracak.

Meta ile Amazon arasındaki iş birliği, her iki platform için de kritik önem arz ediyor. Amazon, kullanıcıya daha kolay bir deneyim sunarak, satışlarını artırma fırsatı yakalamış olacak. Meta ise hedefli reklamlardaki başarı oranını artırmış olacak. Özelliğin ne zaman küresel çapta yayımlanacağı bilinmiyor ancak çevrim içi alışveriş dünyası için yepyeni bir dönemin başladığını söylemek mümkün.