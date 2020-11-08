Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı görevinden istifasını Instagram hesabından duyuran Berat Albayrak, bu paylaşımın ardından Twitter hesabını kapattı. Berat Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamaması, akıllara 'siber saldırı' sorusunu getirdi.

2015-2018 yılları arasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan, Temmuz 2018 tarihinde de Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak, az önce Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü bakanlık görevine sağlık sorunları nedeniyle artık devam etmeme kararı aldığını belirten Albayrak, aktif olarak kullandığı Twitter hesabını ise bu paylaşımın ardından kapattı.

Berat Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı istifa metni:

Twitter hesabına ulaşılamıyor:

İstifa metnini Instagram hesabından paylaşan Berat Albayrak'ın Twitter hesabına erişilememesi, akıllara 'siber saldırı' sorusunu getirdi, ancak yapılan son açıklamalar siber saldırı ihtimalini ortadan kaldırmış görünüyor.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından duyurduğu istifa metnine ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Konuyla ilgili yaşanacak gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

AK Parti'den doğrulama geldi:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı. Bu paylaşımın ardından 'siber saldırı' iddiaları da ortadan kalkmış oldu.