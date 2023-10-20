Instagram, yorumlara da anket getireceğini açıkladı. Şu sıralarda az sayıda kullanıcıda test edilen özellik, yakında herkes için çıkış yapacak.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler ekleyen Instagram, kullanıcıların hoşuna gidecek bir yenilik daha getireceğini açıkladı. Platformun patronu Adam Mosseri, artık yorumlarda da anket oluşturulabileceğini duyurdu.

Yorumlarda anket oluşturmayı sağlayan özellik, şu anda az sayıda kullanıcıda test ediliyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise yakında herkes için kullanıma sunulacağını söylüyor.

Yorumlardaki anketler, hikâyelerdeki anketlere benzeyecek

Mosseri tarafından paylaşılan ekran görüntüsünden anketlerin yorumlarda nasıl gözükeceği görülebiliyor. Hikâyelerde sticker formunda sunulan anketleri andıracağını söyleyebiliriz. Ayrıca kullanıcılar, hangi seçeneğe ne kadar oy verildiğini de görebilecek.

Yorumlardaki anketlerin ne kadar süreliğine açık kalacağı belli değil. Hikâyelerde 24 saat olduğunu biliyoruz. Ancak yorumlarda bundan farklı bir yaklaşım görebiliriz. Platformun tıpkı X’te (Twitter) olduğu gibi süreyi kullanıcıya bırakma ihtimali de var. Özellik geniş çapta kullanıma çıktığında bunun detaylarını öğreneceğiz.

Anket özelliği, Instagram’ın uzun yıllardır pek fazla yenilik görmeyen yorumlardaki etkileşimi artırma çabalarının bir parçası. Platform, yakın zamanda yorumlara GIF getirerek bu konuda bir adım atmıştı. Hikâye ve DM’lerde bulunan anketler, özellikle de takipçilerinin fikirlerini almak isteyen içerik üreticileri tarafından sık sık kullanılıyordu. Bu yüzden yorumlardaki etkileşimi olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz.