Facebook’un sahibi olduğu Instagram sosyal medya platformunda takipçi sayınızı artırmak için kullanabileceğiniz bazı önemli tavsiyeler var. Bu tavsiyeler sayesinde Instagram bot atma gibi farklı yöntemler kullanmadan, Instagram’da takipçi artırma yapabilir ve hayalinizdeki takipçi sayısını yakalayabilirsiniz.

2012 yılında Facebook tarafından satın alınan Instagram, bugün dünya çapında 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip durumda. Böyle geniş bir kitleye sahip olan Instagram üzerinden herkes şirketinin, kendinin ya da yaptığı işlerin tanıtımını yapmak istiyor. Instagram’da takipçi artırma için pazarlama uzmanı Neil Patel tarafından anlatılan bazı önemli taktikler var. Bu taktikler sayesinde Instagram’da takipçi artırma yapabilirsiniz.

Instagram’da takipçi artırma için öncelikle ne yapacağınızı, kimlere hitap edeceğinizi bilmeniz ve kendiniz için en doğru hedefi belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında ise her sosyal medya platformunda olduğu gibi Instagram’ın kendine özel dünyasını tanımaya çalışmalısınız. Instagram’da takipçi artırma için bot atma, hile, takipçi satın alma gibi farklı yollara gerek duymamanız için kulağınıza küpe olacak 15 önemli tavsiyeyi anlattık.

Adım adım Instagram'da takipçi artırmanın yolu:

Adım #1: Profilinizin amacını belirleyin.

Profilinizin amacını belirleyin. Adım #2: İçerikleriniz için bir strateji oluşturun.

İçerikleriniz için bir strateji oluşturun. Adım #3: Profilinizi maksimum etkileşime uygun hale getirin.

Profilinizi maksimum etkileşime uygun hale getirin. Adım #4: Etkileyici görseller paylaşın.

Etkileyici görseller paylaşın. Adım #5: Dikkat çekici yazılar ekleyin.

Dikkat çekici yazılar ekleyin. Adım #6: Nokta atışı hashtag’ler ekleyin.

Nokta atışı hashtag’ler ekleyin. Adım #7: Özel bir paylaşım planı oluşturun.

Özel bir paylaşım planı oluşturun. Adım #8: İlgisini çekeceğiniz kullanıcıları takip edin.

İlgisini çekeceğiniz kullanıcıları takip edin. Adım #9: Saatte 50 kullanıcı takip edin.

Saatte 50 kullanıcı takip edin. Adım #10: Diğer kullanıcılarla etkileşim içinde olun.

Diğer kullanıcılarla etkileşim içinde olun. Adım #11: Benzer kullanıcılarla çapraz tanıtım yapın.

Benzer kullanıcılarla çapraz tanıtım yapın. Adım #12: Çekilişler yapın.

Çekilişler yapın. Adım #13: Instagram’da reklamınızı yapın.

Instagram’da reklamınızı yapın. Adım #14: İnsanları çevrimiçi dünyanıza çağırın.

İnsanları çevrimiçi dünyanıza çağırın. Adım #15: Uyguladığınız adımların sonuçlarını analiz edin.

Adım #1: Profilinizin amacını belirleyin:

Marka (bu marka siz de olabilirsiniz) hikayenizi anlatın.

Eğer ürün odaklı bir hesap yönetecekseniz; İnsanlara gerçek hayatta sahip olabilecekleri ürünleriniz olduğunu sürekli hatırlatın. Kitle etkileşimi yakalayın. Yeni ürünlerinizi tanıtın. Özel avantajlarınızı anlatın. Ürünlerinizin her biri için heyecan yaratın.



Eğer kullanıcılarınıza yalnızca içerik sunmuyor, onların gerçek hayatta satın alabilecekleri ürünler sunan bir markayı temsil ediyorsanız işin pazarlama yönünü de ön plana çıkarmalısınız. Takipçilerinizi, ürünlerinize yönlendirmek için yukarıdaki adımlara uygun bir pazarlama amacı belirlemelisiniz.

Adım #2: İçerikleriniz için bir strateji oluşturun:

Instagram hesabınızda yaptığınız paylaşımlar birer içerik, bu içeriklerin oluşturduğu bütün ise bir bağlamdır. İçerik stratejiniz bu bağlamı oluşturacaktır. İnsan yüzü olan paylaşımlar %38 daha fazla beğeni alıyor, metin tabanlı içerikler fazla uzun ise okunmuyor, kullanıcı interaktivitesi ile oluşturulan içerikler takipçileri %300 artırıyor. Stratejinizi bu temeller üzerine kurmalısınız.

Adım #3: Profilinizi maksimum etkileşime uygun hale getirin:

Eğer bir markaysanız kullanıcılar için internet sayfanız,

Ürünlerinizi satın alabilecekleri bir satış sayfası,

İletişime geçebilmeleri için telefon numarası ve e-posta adresiniz

gibi detayları profilinize eklemelisiniz. Instagram sayfanız üzerinden yalnızca yorum, beğeni ve takip etkileşimi almanız yetmez. Tam anlamda, maksimum etkileşim için bu tip detaylar olmazsa olmaz hesap bilgilerdir. Profil fotoğrafınızın sizi tam olarak anlatan bir görsel olması da sağlıklı etkileşim ve hesaba güven duyulması için son derece önemlidir.

Adım #4: Etkileyici görseller paylaşın:

Tekrar eden paylaşımlardan kaçının.

Profilinize benzersiz bir düzen oluşturun.

Kendinize özel bir renk tonu üzerinden içeriklerinizi oluşturun.

Renk tonu yerine dikkat çekici bir filtre de kullanabilirsiniz.

İçeriklerinizde sizi siz yapan bir imza belirleyin. Örneğin özel bir poz.

Profilinize özel bir konum ya da hashtag belirleyin ve bunu her içerikte kullanın.

Instagram, görsellik üzerine kurulu bir sosyal medya platformudur. Bu nedenle her şeyden önce görsellerinizin kullanıcılar için çekici olması gerekiyor. İçeriklerinizin oluşturduğu bağlamı güçlendirmek için kendinize özel bir tema belirlemelisiniz, bunun için yukarıdaki noktaları göz önünde bulundurmalısınız.

Adım #5: Dikkat çekici yazılar ekleyin:

En önemli anlatıyı ilk önce yazın.

Dikkat çeken emojiler ekleyin.

Boşluklar bırakarak okuma kolaylığı sağlayın.

Yazıları olabildiğince kısa tutun.

Harekete geçirici, hedefe yönlendirici cümleler kullanın.

Kullanıcıları içeriği beğenmek ve paylaşmak için motive edin.

Paylaştığınız içeriğin açıklama kısmına, paylaştığınız görseli besleyecek 2200 karakterden oluşan bir metin girebilirsiniz ancak hiçbir Instagram kullanıcısı 2200 karakterden oluşan bir metni okumayacaktır. Bu nedenle içerik açıklamalarındaki yazıları hazırlarken yukarıdaki noktalara dikkat etmelisiniz.

Adım #6: Nokta atışı hashtag’ler ekleyin:

Konum

Yaşam tarzı

Marka

Ürün

Topluluk

Özel bir yarışma

Kampanya

Etkinlik

İçerik konusu

Hashtag’ler, içeriklerinizin Instagram’daki milyarca paylaşım içinde keşfedilmesini sağlayabileceğiniz en önemli silahınızdır. Bu nedenle bir içerikte 5 taneden az, 30 taneden fazla olmayacak şekilde hashtag kullanmaya dikkat edin. Bu konuda rakip olarak gördüğünüz ya da size benzer paylaşımlar yapan diğer kullanıcıları inceleyebilirsiniz. Hashtag seçerken yukarıdaki noktaları ön planda tutabilirsiniz.

Adım #7: Özel bir paylaşım planı oluşturun:

Günde 1 ya da 2 içerik paylaşmalısınız.

Günde 5 ile 30 arasında hikaye paylaşmalısınız.

Her gün kısa bile olsa 1 kez canlı yayın yapmalısınız.

Belirli bir paylaşım planı hazırlayarak kullanıcılarınızın sizin içeriklerinize alışmasını ve güven duymalarını sağlamalısınız. Marka, kişi ya da ürün odaklı hesaplarda değişik planlar uygulanabilir ancak genel olarak yukarıdaki temel planı uygulayabilirsiniz.

Elbette, burada anlatılan en genel Instagram paylaşım planıdır. Hikayelerinizde anket, soru - cevap gibi farklı etkileşim paylaşımları yapabilir, içerik sayısını ya da sıklığını arıtabilir, profil amacınıza göre canlı yayın sayısını haftada bir ya da iki günde bir olarak düzenleyebilirsiniz.

Adım #8: İlgisini çekeceğiniz kullanıcıları takip edin:

Alanınızda en yüksek takipçili hesabı bulun.

Takipçilerini inceleyin.

Sizin hesabınızla ilgileneceğinizi düşündüğünüz hesapları takip edin.

Geri dönüşleri bekleyin.

Takibe takip yöntemi Instagram'da ücretsiz takipçi artırma için başvurabileceğiniz en başarılı sonuç veren yöntemlerden bir tanesidir. Milyonlarca kullanıcı arasında sizin, sizin alanınıza ilgi duyan kullanıcılar tarafından keşfedilmenizi sağlayacaktır.

Adım #9: Saatte 50 kullanıcı takip edin:

Takibe takip yöntemi ile Instagram’da takipçi artırma yaparken dikkat etmeniz gereken bir sınır vardır. Instagram tarafından belirlenen bu sınıra göre; bir kullanıcı 1 saat içinde en fazla 50 kullanıcı takip edebilir. Bu bir kısıt gibi görünse bile saat başı 50 hesap takip etme stratejisi ile bir hafta içinde sizinle ilgilenecek yüzlerce kullanıcının sizi keşfetmesini ve takip etmesini sağlayabilirsiniz.

Adım #10: Diğer kullanıcılarla etkileşim içinde olun:

Spam hesaplar dışında sizi takip edeni, takip edin.

Paylaşımınıza yorum yapan kişiye @ kullanarak kullanıcı adı ile yanıt verin.

İlgilendiğiniz hastag’e sahip içerikleri beğenin ve yorum yapın.

İçeriklere yapılan yorumları beğenin.

İlgili kullanıcılara özel mesaj gönderin.

İçeriklerinize diğer kullanıcıları etiketleyin.

İçerik açıklamalarında kullanıcıları sizinle iletişime geçmeye davet edin.

Instagram çevrimiçi sosyalleşme alanıdır ve bu nedenle bu kadar çok kullanıcıya sahiptir. Kullanıcılar takip ettikleri hesaplarla tek taraflı etkileşimde bulunmaktan sıkılabilirler. Bu nedenle siz de aktif olmalı ve yukarıdaki noktalara dikkat ederek takipçilerinizle etkileşim içinde olmalısınız.

Adım #11: Benzer kullanıcılarla çapraz tanıtım yapın:

Doğru ortak seçmek için araştırma yapın.

Çapraz tanıtım içeriğini ortağınız ile birlikte belirleyin.

Tanıtım konusunda net kurallarınız olsun.

Tanıtımdan en verimli şekilde yararlanın.

Instagram hesabınızla benzer paylaşımlar yapan ya da benzer hedef kitleye hitap ettiğiniz kullanıcılarla birbirinizi tanıttığınız çapraz reklamlar yapmak takipçi artırma için başvuracağınız en başarılı sonuç veren yöntemlerden bir tanesidir. Çapraz tanıtım için doğru amaç, strateji ve içerik belirlediğinizden emin olun.

Adım #12: Çekilişler yapın:

Kullanıcılarınız çekilişe katılmak için; Hesabınızı takip etmelidir. Paylaşımı beğenmelidir. İçeriğe yorum yapmalıdır. İçeriği kendi hesabında paylaşmalıdır. İçeriği daha fazla kişiye duyurmalıdır.

Çekilişi duyurmak için yapmanız gerekenler; Viral bir hashtag oluşturun. Tüm sosyal medya platformlarında paylaşın. İnternet sitenizde yayınlayın. E-posta bülteninizde duyurun. Çekiliş içeriğine reklam verin.



Yukarıdaki adımları takip ederek başarılı bir Instagram çekilişi yapabilirsiniz. Çekiliş sonucunda vereceğiniz ödül için bir sponsor ile anlaşma yapmak, çekilişin ve Instagram hesabınızın çok daha fazla kişi tarafından duyulmasını sağlayacaktır.

Adım #13: Instagram’da reklamınızı yapın:

Reklam bütçenizi belirleyin.

Hedef kitlenizi seçin.

Reklam süresini belirleyin.

Reklamın alanını belirleyin (hikaye, gönderi).

Reklam içeriğini oluşturun.

Geri dönüş hedefi oluşturun.

Yukarıdaki noktalara dikkat ederek oluşturduğunuz bir Instagram reklamı ile oldukça uygun fiyatlara, seçtiğiniz hedef kitleye Instagram hesabını tanıtmanız ve takipçi artırmanız mümkün. Yüksek bütçeler hazırlamadan önce daha küçük rakamlar üzerinden deneme reklamları oluşturabilirsiniz.

Adım #14: İnsanları çevrimiçi dünyanıza çağırın:

Ürün paketinize Instagram adresinizi ekleyin.

Markanıza özel bir hashtag oluşturun.

Kullanıcıları, ürünlerinizi paylaşmaya teşvik edin.

Diğer kullanıcıların ürünlerinize dair içeriklerini kendi hesabınızda da paylaşın.

Instagram hesabınızı takip eden kullanıcılar için özel kampanyalar yapın.

Pek çok marka, müşterilerini çevrimiçi dünyasına çekmek konusunda zorluk yaşar. Ancak Instagram kullanıcılarının yarısından fazlasının sevdiği markaları takip ettiği biliniyor. Bu nedenle yukarıdaki adımlara benzer yöntemler ile insanları çevrimiçi dünyanıza katılmaya davet etmelisiniz.

Adım #15: Uyguladığınız adımların sonuçlarını analiz edin:

Tıklama oranı

Site trafiği

Takipçi sayısı

Etkileşim oranı

Hashtag yayılımı

Bu istatistiklerin hepsi, sizin attığınız adımlar sonucu elde ettiğiniz ya da edemediğiniz başarıyı gösteriyor. Eğer amaçladığınız büyümeye doğru emin adımlarla ilerleyemiyorsanız farklı bir strateji izlemelisiniz. Aynı adımları atarak farklı yola gidemezsiniz. Bu nedenle sonuçları iyi analiz etmelisiniz.

Instagram takipçi artırma hilesi, bot atma zararlı mı?

Instagram takipçi satın alma gibi işlemler Instagram kurallarına tamamen aykırı bir durumdur. Zararlı olmasa bile hesabınıza hiçbir faydası olmayacak ve zaman içinde satın alınan bot takipçiler ortadan yok olacaktır. Konu ile ilgili tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz.

Sizin için Instagram’da takipçi artırma için uygulamanız gereken 15 önemli adımı anlattık ve dikkat etmeniz gereken noktaları açıkladık. Farklı içerikler, doğru bir amaç, başarılı bir strateji ve biraz sabır ile hedeflediğiniz Instagram takipçi sayısına ulaşabilirsiniz.