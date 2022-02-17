Popüler sosyal medya platformu Instagram, sunduğu özellikler sayesinde aynı zamanda keyifle kullandığımız bir mesajlaşma uygulaması. Mesajlaşma sırasında diğer kullanıcıların aktif olup olmadığınızı görmelerini istemiyorsanız Instagram’da aktiflik kapatma işlemi yapabilirsiniz. Instagram’da aktiflik kapatma nasıl yapılır tüm detaylarıyla anlattık.

Instagram, bugün dünya çapındaki milyonlarca aktif kullanıcısı ile dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi. Ancak yalnızca bir sosyal medya uygulaması değil, aynı zamanda pek çok uygulamaya taş çıkaran özellikleri ile başarılı bir mesajlaşma uygulaması. Her mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi Instagram’da aktiflik kapatma işlemi en merak edilenlerden bir tanesi.

Instagram’da aktiflik kapatma işlemi sonunda hiçbir kullanıcı sizin aktif olup olmadığınızı ve ne zaman aktif olduğunuzu göremez. Tabii bu özelliği kapatırsanız siz de başkalarının aktif olup olmadığını göremezsiniz. Birkaç basit adımda mobil uygulamada, masaüstünde ve mobil internet tarayıcıda gerçekleştirebileceğiniz Instagram’da aktiflik kapatma nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Instagram’da aktiflik kapatma işlemi nasıl yapılır?

Yöntem #1: Android’de Instagram aktiflik kapatma

Android’de Instagram aktiflik kapatma Yöntem #2: iOS’ta Instagram aktiflik kapatma

iOS’ta Instagram aktiflik kapatma Yöntem #3: Masaüstü internet tarayıcıda Instagram aktiflik kapatma

Masaüstü internet tarayıcıda Instagram aktiflik kapatma Yöntem #4: Mobil internet tarayıcıda Instagram aktiflik kapatma

Yöntem #1: Android’de Instagram aktiflik kapatma:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfasını açın.

Profil sayfasını açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun. Adım #4: Ayarlar seçeneğine dokunun.

Ayarlar seçeneğine dokunun. Adım #5: Gizlilik sayfasını açın.

Gizlilik sayfasını açın. Adım #6: Hareket Durumu seçeneğine dokunun.

Hareket Durumu seçeneğine dokunun. Adım #7: Hareket Durumunu Göster seçeneğini pasif hale getirin.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda Instagram aktiflik kapatma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Aynı adımları uygulayarak Instagram’da yeniden aktif olarak görünebilirsiniz. Dilerseniz Birlikte Aktif Olduğunuzu Göster seçeneği ile aynı sohbette olduğunuz kişinin, o sohbette aktif olup olmadığını görebilirsiniz.

Yöntem #2: iOS’ta Instagram aktiflik kapatma:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfasını açın.

Profil sayfasını açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki alt alta üç çizgi butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki alt alta üç çizgi butonuna dokunun. Adım #4: Ayarlar seçeneğine dokunun.

Ayarlar seçeneğine dokunun. Adım #5: Gizlilik sayfasını açın.

Gizlilik sayfasını açın. Adım #6: Hareket Durumu seçeneğine dokunun.

Hareket Durumu seçeneğine dokunun. Adım #7: Hareket Durumunu Göster seçeneğini pasif hale getirin.

iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda Instagram aktiflik kapatma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Aynı adımları uygulayarak Instagram’da yeniden aktif olarak görünebilirsiniz. Dilerseniz Birlikte Aktif Olduğunuzu Göster seçeneği ile aynı sohbette olduğunuz kişinin, o sohbette aktif olup olmadığını görebilirsiniz.

Yöntem #3: Masaüstü internet tarayıcıda Instagram aktiflik kapatma:

Adım #1: Buradan Instagram internet sitesini açın.

Buradan Instagram internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın.

Sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın. Adım #4: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #5: Gizlilik ve Güvenlik sayfasını açın.

Gizlilik ve Güvenlik sayfasını açın. Adım #6: Hareket Durumunu Göster seçeneğindeki onayı kaldırın.

Herhangi bir bilgisayardaki masaüstü internet tarayıcı üzerinden Instagram aktiflik kapatma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Aynı adımları uygulayarak Instagram’da yeniden aktif olarak görünebilirsiniz. Birlikte Aktif Olduğunuzu Göster seçeneği, masaüstü internet tarayıcıda görüntülenmiyor.

Yöntem #4: Mobil internet tarayıcıda Instagram aktiflik kapatma:

Adım #1: Buradan Instagram internet sitesini açın.

Buradan Instagram internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #4: Sol üst köşedeki dişli çark butonu ile Ayarlar sayfasını açın.

Sol üst köşedeki dişli çark butonu ile Ayarlar sayfasını açın. Adım #5: Gizlilik ve Güvenlik sayfasını açın.

Gizlilik ve Güvenlik sayfasını açın. Adım #6: Hareket Durumunu Göster seçeneğindeki onayı kaldırın.

Herhangi bir mobil cihazdaki mobil internet tarayıcı üzerinden Instagram aktiflik kapatma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Aynı adımları uygulayarak Instagram’da yeniden aktif olarak görünebilirsiniz. Birlikte Aktif Olduğunuzu Göster seçeneği, mobil internet tarayıcıda görüntülenmiyor.

Instagram’da aktiflik kapatma hakkında bilmeniz gerekenler:

Instagram sosyal medya platformunun sunduğu özellikler sayesinde başarılı bir mesajlaşma uygulaması gibi de kullanabiliyoruz. Kullanıcılar, herkesin onların ne zaman aktif olduğunu görmelerini istemiyorlar. Bu nedenle yukarıda anlattığımız yöntemleri izleyerek Instagram’da aktiflik kapatma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram’da aktifliğinizi kapattıktan sonra hiç kimse sizin o an aktif olup olmadığınızı ya da en son ne zaman aktif olduğunuzu göremez. Aynı zamanda siz de diğer kullanıcıların aktiflik durumunu göremezsiniz. Instagram aktifliğiniz açık olduğu zaman tüm kullanıcılar, mesajlar sayfasında adınızın yanında aktif olduğunuzu gösteren yeşil bir nokta ya da ne kadar süre önce aktif olduğunuzu gösteren bir bilgi görürler. Siz de diğer kullanıcıların bilgilerini görürsünüz.

Birlikte Aktif Olduğunuzu Göster seçeneği biraz kafa karıştırıcı olabileceği için açıklayalım. Aktifliği kapattığınız zaman, bu seçenek de otomatik olarak pasif hale geliyor. Açık olduğu zaman, aynı sohbette aktif olduğunuz kişiyi görüyorsunuz. Yani konuştuğunuz kişi o an sohbetin içinde mi değil mi onu görüyorsunuz. Aktif olup da başkalarıyla mı konuşuyor sorusunun yanıtı işte.

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da aktiflik kapatma nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve farklı cihazlar üzerinden bu işlemi gerçekleştirebileceğiniz yöntemlerden bahsettik. Instagram aktiflik özelliği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.