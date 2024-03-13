Instagram'a Yeni Hikâye Formatı ve Kamera Aracı Gelebilir

Daha önce de Instagram'da bazı önemli yenilikleri de önceden duyuran bir tersine mühendislik uzmanı, platforma yeni bir hikâye formatı ve kamera aracı geleceğini ortaya çıkardı.

En büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmek için ciddi bir çaba sarf ediyor. Dünya çapında 3,8 milyar indirmesi bulunan uygulamaya gelebilecek yeni özellikler, daha önce de bazı özellikleri tanıtılmadan ortaya çıkaran bir Alessandro Paluzzi tarafından açıklandı.

Hikâyeler için yeni format

Tersine mühendislik uzmanı Paluzzi, X üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni Instagram hikâye formatı olan "Shot"ı duyurdu. Bu özelliği kullanmak için ise hikâye çekmek üzere kamerayı açmak, sonrasında da seçenekleri en sola kaydırmak gerekiyor. Şimdilik özellik hakkında daha fazla detay bilinmiyor.

Yeni kamera aracı

Bir diğer keşif ise yeni kamera aracı olan "Pop-mode" oldu. Hikâye çektikten sonra çıkan opsiyonlara eklenecek olan bu özelliğin de ne işe yaradığı tam olarak bilinmiyor ancak ismine bakarsak, eğlenceyi öne çıkarmayı amaçlayan bir mod olduğunu söyleyebiliriz.

Paluzzi daha önce de Instagram'ın resmî açıklamasından haftalar önce tek hesapta ikinci profili kullanmayı sağlayan özelliği ortaya çıkarmıştı. Bu açıdan bakınca yeni modların çok da uzak olmadığını söylemek mümkün.

Bunlara ek olarak Instagram, işletmeler için sohbet kısmında dosya göndermeyi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Ayrıca sohbetler için arka plan görselleri de yenileniyor. .