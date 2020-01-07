Instagram Giriş Rehberi: Instagram Uzmanı Yapacak 30 Taktik

Instagram’ı yeni kullanmaya başladıysanız ya da bir süredir kullanıyorusanız, işinize yarayacak bazı püf noktalarını derledik. Sizin için bir Instagram Giriş rehberi hazırladık. Genel özelliklerden az bilinen detay özelliklere kadar pek çok şeyi bu listede bulabilirsiniz. halihazırda kullanıyorsanız ancak uygulama hakkında fazla bir fikriniz yoksa Webtekno olarak imdadınıza yetişiyoruz. Hazırladığımız Instagram giriş rehberinde popüler sosyal medya uygulamasına dair çok kullanışlı taktikler öğrenebilirsiniz.

2010 yılında piyasaya sürülen ve o günden beri en popüler sosyal medyalarının başında gelen Instagram’ın günümüzde milyarlarca kullanıcısı bulunuyor. Yıllar boyu fazlasıyla gelişen Instagram’a birçok özellik eklendi. Tabii bu özelliklerin hepsini bilmek biraz zor, bu konuda bir rehbere ihtiyacınız olabilir. Bu sebeple sizler için detaylı bir Instagram giriş rehberi hazırladık.

Hazırladığımız bu detaylı Instagram giriş rehberinde uygulamaya dair bilmediğiniz birçok taktiği öğrenecek ve Instagram’ı bir sosyal medya menajeri profesyonelliğinde kullanabileceksiniz. Aşağıdan içeriğimizde hangi konulara dair taktiklerin bulunduğunu görebilirsiniz.

Instagram giriş rehberinde neler var?

Genel Instagram tüyoları

Instagram fotoğraf ve video paylaşma tüyoları

Instagram Hikaye (Story) tüyoları

Instagram bio ve profil tüyoları

Instagram hashtag ‘#’ tiyoları

Instagram DM tüyoları

Instagram giriş seviye tüyoları (Genel):

1. Görmek istemediğiniz hesapların gönderilerini ve hikayelerini gizleyin

Instagram’da sizi takip edenleri takipten çıkmak (maalesef) artık ayıp sayılıyor. Ancak birini takipten çıkmadan da gönderilerini ve hikayelerini görmeme imkânınız bulunuyor. Bunun için yapmanız gereken şey o kişinin gönderilerini veya hikayelerini ya da ikisini birden sessize almak.

Nasıl yapılır?

Sessize almak istediğiniz hesabın gönderisinin sağ üstündeki üç nokta simgesine dokunun

Sessize al seçeneğine dokunun

Burada hikayeleri, gönderileri veya ikisini birden sessize alabilirsiniz.

Ayrıca Instagram'a en son giriş yaptığınız konumları öğrenebiliyorsunuz. Bu konumlar, hesabınızın güvenliğini sağlamanız ve şüpheli durumları görmenizi sağlayacak. Özelliği nasıl kullanacağınızı öğrenmek için buraya yıklayabilirsiniz.

2. Filtrelerinizin sırasını düzenleyin

Instagram’da bir video veya fotoğraf paylaşırken birçok insan filtre kullanmayı sever. Belirli birkaç filtreyi benimsedikten sonra sürekli onları kullanırlar. Her gönderide bu filtreleri teker teker aramanıza gerek olmadığını biliyor muydunuz? Bu filtreleri isteğinize göre sıralayabiliyorsunuz.

Nasıl yapılır?

Paylaşacağınız fotoğrafı seçin

Seçtikten sonra filtreleri en sona kaydırın

En sondaki Yönet seçeneğine dokunun

Filtreleri sağ taraflarından tutup isteğinize göre sıralayın

Sol üstteki tike dokunun

3. Beğendiğiniz tüm gönderileri görün

Bazen çok güldüğünüz bir videoyu veya güzel bir gönderiyi beğeniyorsunuz ve bunu kaydetmek istiyorsunuz. Instagram gönderileri kaydetme özelliğini birkaç yıl önce getirmişti. Ancak beğenilen gönderiyi bazen kaydetmeyi unutabiliyoruz. Buna çözüm olarak beğendiğiniz gönderileri de görebiliyorsunuz.

Nasıl yapılır?

Profilinize gidin ve Ayarlar’a girin

Hesap’a dokunun

Aşağıda Beğendiğin Gönderiler sekmesine dokunun

4. Arama geçmişinizi silin

Eğer telefonunuz sık sık hayatınızdaki ‘birileri’ tarafından karıştırılıyor ve sosyal medya hesaplarınız kontrol ediliyorsa aradıklarınızın görünmemesini istemeyebilirsiniz. Bunun yaşanmamasının çok kolay bir yolu var. Arama geçmişinizi silebiliyorsunuz.

Nasıl yapılır?

Profilinize gidin

Sağ üst taraftaki üç çizgi sekmesine dokunun

Ayarlar’a girin

En aşağı inip Arama geçmişini sil seçeneğine dokunun

5. Favori hesabınızın gönderilerini paylaştığı an görün

Favori bir caps sayfanız varsa veya bir ünlüyü çok seviyor ve her paylaştığını anında görmek istiyorsanız bu mümkün. Anında bildirimleri açarak gönderilerini anında görmek istediğiniz hesabın gönderilerini anında görebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Gönderileri anında görmek istediğiniz hesabın bir gönderisine gidin

Sağ üstteki üç nokta ikonuna dokunun

Gönderi Bildirimlerini Aç seçeneğine dokunun

6. Instagram gönderilerinizi Pinterest’te paylaşın

Instagram’ın gönderileri diğer platformlarda paylaşma bölümünde maalesef Pinterest bulunmuyor. Bu da Instagram’da butik hesabı gibi hesap sahiplerini etkileyebiliyor. Aslına bakarsanız Instagram gönderilerini Pinterest’te paylaşmak mümkün.

Nasıl yapılır?

Pin’lemek istediğiniz gönderiye gidin

Sağ üstteki üç noktaya dokunun

Paylaşma URL’sini kopyala seçeneğine dokunun

Pinterest uygulamasını açın

Profilinize gidin

Sağ üstteki + simgesine dokunun

Copied link (Kopyalanmış bağlantı) seçeneğine dokunun

7. Belirli kelimeleri görmeyi engelleyin

Sosyal medyada küfürden veya ırkçı söylemlerden rahatsız oluyorsanız bunu engellemenin bir yolu bulunuyor. Bu tarz kelime öbeklerini engelleyebiliyorsunuz. Bunun için Instagram size filtre kontrolünü de bırakıyor, dilediğiniz kelimeyi istediğiniz gibi bu kısma ekle

Nasıl yapılır?

Profilinize gidip Ayarlar’a girin

Gizlilik sekmesine girin

Yorumlar bölümüne gidin

Filtreler kısmında Rahatsız Edici Yorumları Gizle seçeneğini işaretleyin

Manuel Filtre kısmında istediğiniz kelimeleri veya kelime öbeklerini engelleyin

8. Bir gönderinin yorumlarını kapatın

Yorum atılmasını istemediğiniz bir gönderiniz varsa bunu gönderilerinizin yorumlarını kapatabiliyorsunuz. Eğer bir işletme sayfanız ya da mikto ölçekte influencer hesabınız varsa bunu tavsiye etmiyoruz. Zira yorumları her fırsatta kapatmanız, etkileşim oranlarınızı düşürebilir.

Nasıl yapılır?

Bir gönderiyi paylaşırken etiket ve açıklama eklediğiniz kısma gelin

Gelişmiş Seçenekler’e dokunun

Yorumları kapat seçeneğine dokunun

9. Instagram’da kaç saat geçirdiğinizi görün

Eğer Instagram’da çok fazla vakit geçirdiğinizi düşünüyorsanız veyahut çocuğunuzun gereğinden fazla Instagram’da vakit geçirdiğini düşünüyorsanız, Instagram’da ne kadar vakit geçirdiğinizi görebiliyorsunuz. Buraya göz atarak instagram kullanımlarınızı dengeleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Profilinize gidin ve Ayarlar’a girin.

Hareketlerin bölümüne girin

10. Instagram’da geçirdiğiniz zamanı kısıtlayın

Instagram’da geçirdiğiniz vakit düşündüğünüzden fazlaysa ve gündelik hayatınızı olumsuz etkiliyorsa bunu kısıtlamak mümkün. Kendinize bir hatırlatıcı oluşturarak Instagram’ı kullanmayı bırakabilirsiniz. Bağımlılıktan kurtulmak için Instagram'ın sunduğu bir yöntem, ancak tüm bağımlılıklarda olduğu gibi önce istemek gerek.

Nasıl yapılır?

Ayarlar’a gidin

Hesap>Hareketlerin>Günlük Hatırlatıcı Oluştur seçeneğine dokunun

Zamanı belirleyin ve günlük Instagram kullanımınızı kısıtlayın.

11. Almak istediğiniz bildirimleri sınırlayın

Telefonunuzda uğraşırken birden bildirim çubuğunda "x canlı bir video başlattı!" ya da "rıfkı uzun bir aradan sonra ilk kez paylaşım yaptı" tarzı bir bildirim beliriyor ve "Öf banane bundan" diyorsanız bunu engellemenin bir yolu bulunuyor. Biliyoruz o bildirimler hepinizin canını sıkıyor.

Nasıl yapılır?

Profilinizden Hareketlerin kısmına girin

Bildirim Ayarları’na girin

Almak istemediğiniz bildirim türünün tikini kaldırın

Instagram video ve fotoğraf paylaşma taktikleri

12. 9 ayrı fotoğrafı paylaşarak profilinizde büyük bir fotoğraf oluşturun

Bazı Instagram hesaplarında denk gelenleriniz olmuştur: 9,6 veya 3 fotoğrafı sırayla paylaşarak profilde kolaj oluşturmak. Bunu kendiniz yaparken biraz karışık olabiliyor ancak 9square for Instagram programıyla bunu kolayca yapabiliyorsunuz.

9square for Instagram indir:

13. Videoları sessiz paylaşın

Instagram’da bir video paylaşacaksanız ancak video içerisindeki sesin gereksiz olduğunu düşünüyorsanız Instagram video sesini de kaldırabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Paylaşacağınız videoyu seçin

Filtre ayarları kısmında ekranın üst-ortasındaki hoparlör simgesine dokunun

14. Paylaşacağınız fotoğrafların arkasını bulanıklaştırın (Portre moduna gerek yok)

Eğer telefonunuzda portre modu bulunmuyorsa ancak fotoğraflarınızın arka planının bulanık olmasını istiyorsanız Instagram bunu size sağlıyor. Elbette kameralar kadar doğal bir efekt uygulayamasada bu özellik giderek gelişiyor. Bunu yapmak için:

Nasıl yapılır?

Kamerayı açın

Aşağıdan modları kaydırarak Odak modunu seçin ve fotoğrafınızı çekin

(Bu mod sadece belirli Android modellerinde ve iPhone SE ve üstünde bulunuyor)

15. Canlı yayınınızı kaydedin

Instagram’da açtığınız canlı yayında kayda değer bir şey olduğunu düşünüyorsanız bu canlı yayınların kaydını almak mümkün.

Nasıl yapılır?

Canlı yayınınız bittikten sonra sağ üstten kaydet seçeneğine dokunun

Kaydettikten sonra Tamam’a basın

Video galerinize kaydedilecek ancak uygulamada kullanılamaz durumda olacak

Instagram Hikaye tüyoları:

16. Kaydet tuşuna basılı tutmadan video kaydedin

Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarında video kaydetmek için kaydetme tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Ancak Instagram’ın birkaç sene öncesinde getirdiği yeni özellik ile birlikte normal video kaydı yapar gibi kaydetme butonuna sadece bir kere dokunarak video kaydı alabiliyorsunuz.

Nasıl yapılır?

Instagram’a girin ve sola kaydırın

Kamera menüsünde aşağıdaki menünün en sonuna kaydırarak gidin

Eller Serbest modunda basılı tutmadan sadece dokunarak video çekebilirsiniz.

17. Hikayelerdeki yazıları renklendirin

Instagram’da paylaştığınız hikayeler eklediğiniz yazıları renklendirebiliyorsunuz. Tabii ki tek düze bir renkten bahsetmiyoruz. Yazdığınız yazının her kısmını farklı bir şekilde renklendirebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Instagram kamera bölümüne gelin

Yazıyı yazın

Yazıya basılı tutarak seçin

Ardından renge basılı tutarak hem yazıyı hem de renkleri aynı anda kaydırın

18. Spotify’dan bir şarkı veya albümü Instagram hikayenizde paylaşın

Spotify’da dinlediğiniz şarkıları veya sevdiğiniz sanatçının albümünü Instagram hikayelerde paylaşmak için belirli bir yöntem bulunuyor. Bunun için Spotify uygulamasında özel bir bölüm bile bulunuyor.

Nasıl yapılır?

Spotify uygulamasını açın

Bir şarkıyı açın

Sağ üstteki üç nokta simgesine basın

Paylaş seçeneğine dokunun

Instagram Hikayeler seçeneğine dokunun

Instagram uygulaması açıldığında normal bir hikaye gibi paylaşabilirsiniz

19. Hikayelerinizi belirli kişilerden gizleyin

Instagram’da paylaştığınız hikayeleri belirli takipçilerinizin görmesini engelleyebiliyorsunuz. Bunu yapmak da çok kolay.

Nasıl yapılır?

Instagram ana ekranı sağa kaydırarak kameraya gidin

Sol üstteki ayar simgesine dokunun

Hikâyeyi Gizle’ye dokunun

İstediğiniz kişileri tikleyerek hikayelerinizi görmelerini engelleyin

20. Sadece yazı içeren bir hikâye paylaşın

Instagram’da takipçilerinize duyuru yapmak istediğinizde yazılı paylaşım yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak Instagram’ın size sunduğu özelliklerle mümkün.

Nasıl yapılır?

Instagram kamera bölümüne girin

Aşağıdan kategoriyi sola kaydırın

Oluştur’a dokunun

Sağ alttaki renk içeren yuvarlağa dokunarak renkleri değiştirin

21. Canlı yayınlarınızı hikâye olarak tekrar paylaşın

Özellikle Instagram iş hesapları için çok yararlı bir özellik olarak yayınladığınız canlı yayınları hikayelerinizde izlenebilir olarak tekrar paylaşabiliyorsunuz.

Nasıl yapılır?

Instagram canlı yayınınızı bitirdikten sonra kapatmayın

Ekranın altındaki paylaş butonuna dokunun ve canlı yayın hikayenize eklenecek.

22. Instagram hikayenizin sadece belirli bir bölümünü paylaşın

Instagram’da belirli bir kitleye sahipseniz paylaşacağınız fotoğrafların küçük bir kısmını önceden hikayelerden paylaşarak takipçilerinizi heyecanlandırabilirsiniz. Bunun yolu ise çok basit.

Nasıl yapılır?

Hikayeye paylaşacağınız fotoğrafı seçin

Ekranın tamamını istediğiniz renge boyayın

Ardından silgi aracını seçerek istediğiniz yeri açın

Instagram bio ve profil taktikleri

23. Etiketlendiğiniz fotoğrafları gizleyin (Hatta direkt etiketleri kaldırın)

Arkadaşlarınızın veya aile bireylerinizin sizi etiketlediği fotoğraflardan rahatsızsanız bunu profilinizden kaldırmak mümkün. Elbette profilinizden etiketlendiğiniz fotoğraları kaldırmanız, yine eğer mikro influencer ya da işletme hesabınız varsa etkileşilm oranlarınızı negatif yönde etkileyecektir.

Nasıl yapılır?

Profilinize girin

Kare içindeki kişi simgesine dokunun

Etiketi kaldırmak istediğiniz fotoğrafa girin

Üç nokta simgesine dokunun

Seçenekleri gizle’ye dokunun

Etiketi veya fotoğrafı tamamen kaldırın

24. Bio’nuzun aramalarda daha üstte çıkmasını sağlayın

Bio’nuzda yer alan kelimelerin hepsi aratılabilir durumdadır. Eğer bio’nuzda işiniz ile alakalı anahtar kelimeler bulunursa insanlar arattığında hesabınızın üstte çıkma olasılığı artar. Bunun için işinizle ilgili aratılabilecek kelimeleri düşünerek ya da bu konudaki çeşitli SEO araçlarını kullanarak bio’nuzu güçlendirebilirsiniz.

25. Hesabınıza dair analizler alabilmek için Profesyonel hesaba geçiş yapın

İşinizi Instagram üzerinden yürütüyorsanız veya şirketinizin Instagram hesabını açmak istiyorsanız, hesabınızı Profesyonel hesaba çevirebilirsiniz. Bu sayede hesabınızın analizlerini görebileceksiniz. Gördüğünüz analizlerin hepsi, takipçileriniz ve etkileşimleriniz ile ilgili olacak. Dolayısıyla hangi kitleye hitap etmek isterseniz buradaki verilere göre stratejiler belirleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Hesabınızın ayarlarına gidin

Hesap’a girin

Profesyonel Hesaba Geçiş Yap’a dokunun

Instagram hashtag ‘#’ taktikleri

26. En iyi hashtagi bulun

Instagram’daki gezinme kalitenizi ve zevkinizi arttırmak adına belirli hashtagleri takip edebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken arama yerine gidip etiketler kısmından arama yapmak. Burada favori konunuzu aratabilir ardından takip edebilirsiniz.

27. Gönderilerinizdeki hashtagleri gizleyin

Gönderilerinize gömdüğünüz hashtagler bazen göz zevkini bozabilecek düzeyde olabiliyor. Örneğin "#arkadaşlarla #mükemmel #bir #pazar #kahvaltısı #yaptık..." Hastaglerin kullanım amacı yazacağınız her şeyi # sembolüyle birleştirmek değildir. Daha popüler olan hastagleri cümle içinde kullanmaya çalışabilirsiniz. Eğer çok sayıda hastag kullanacaksanız fotoğrafınız altındaki hastag kalabalığını da gizlemeniz mümkün:

Nasıl yapılır?

Metot 1:

Hashtaglerinizi yorum kısmına yazın

Başka bir yorum atıldığında gönderi hâlâ etiketlerden yararlanacak ancak gizlenmiş olacak

Metot 2:

Gönderinizin açıklamasını yazın

Klavyedeki Enter tuşu ile aşağı gidin

Hashtagleri oraya gömün

Gönderiyi yayınladığınızda "Devamını gör" demedikçe takdirde hashtagler görülmeyecektir.

28. Hikayelerinizdeki hashtagleri gizleyin

Hikayelerinize yazdığınız hashtagler de göz zevkini bozabiliyor. Bunu da engellemenin yolu çok kolay: Hashtaglerinizi ekledikten sonra üstünü bir sticker ile kapatmak ya da eğer sabit tonda bir arka plana sahipseniz, hashtaglerinizin yazısını arkaplanla aynı renk yaparak paylaşımın doğallığını bozmadan etkileşimi artırabilirsiniz.

Instagram DM tüyoları

29. Çevrimiçi olma bilginizi kapatın

Instagram takipçilerinizin DM’de konuşurken sizin çevrimiçi olup olmadığınız bilgisini bilmemelerini istiyorsanız aynı WhatsApp’taki gibi bunu kapatabilirsiniz. Elbette bu özelliği kullanırsanız, siz de karşı tarafın çevrimiçi olma bilgisini göremezsiniz.

Nasıl yapılır?

Hesabınızın ayarlarına gidin

Gizlilik bölümüne gidin

Hareket Durumu’na girin

Tiki kapatın

30. Belirli bir süre sonra kaybolan fotoğraflar gönderin

Instagram DM’den konuştuğunuz takipçileriniz ile konuşurken fotoğraf da gönderebiliyorsunuz. Eğer isterseniz bu fotoğrafları sadece bir kere görüntülenmesi için ayarlayıp gönderebiliyorsunuz. Görüntülenen fotoğraflar mesaj kutusundan otomatik olarak siliniyor (Snapchat bunu beğendi).

Nasıl yapılır?

Instagram DM kutunuza gidip bir konuşmaya girin

Fotoğraf çekin

Aşağıdan Kaybolan seçeneğinden Kalıcı seçeneğine geçin

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