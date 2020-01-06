Instagram'a giriş yaptığınız yerleri öğrenerek, hesabınıza yapılmış şüpheli giriş işlemlerini tespit edebilirsiniz. Eğer her gün Instagram'ı en az bir kere açıyorsanız, bu konumlara göz atarak son dönemde nerelere gittiğinizi detaylı olarak görebilirsiniz. Yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.

Eminiz ki şu sorunun üzerine çoğu kullanıcı aynı endişeye sahip olacaktır: Instagram'a giriş yaptığınız kullanıcı adınız ve şifreniz başka birilerinin eline geçtiyse? Bunu eskiden asla bilemezdik ama günümüzde öğrenmek son derece kolay. Instagram giriş konumlarınızı kontrol ederseniz, sizin hiç alakanız olmayan bir lokasyondan giriş yapıldıysa görebilirsiniz.

Instagram giriş konumu, hesabınıza her giriş yapıldığında kaydediliyor. Ülke, şehir, saat ve tarih olarak Instagram giriş zamanları görülebiliyor. Söz konusu hesap girişini sizin yapıp yapmadığınız soruluyor. Eğer Instagram giriş konumları size aitse sorun yok ama bilmediğiniz Instagram giriş hareketleri görüyorsanız sorun büyük. Şifrenizi daha güçlü, yeni bir şifreyle değiştirmenizde fayda var.

Dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var; cihazınız her zaman doğru konumu göstermeyebilir. Böyle bir Instagram giriş sorunu yaşarsanız, öncelikle hangi cihazdan bağlanmışsanız, o cihazın konum geçmişi konusunda doğru veriler ilettiğinden emin olun. Çoğu cihaz distribütör hangi şehirde ise konumunu orada sabitliyor ve siz değiştirene kadar da o şekilde konum izi bırakmaya devam ediyor.

Instagram giriş konumları neden bu kadar önemli?

En temel neden olarak, olası bir Instagram hesabınızın çalınması durumunu fark ederek müdahale etmeniz için önemli. Böyle bir çalınma durumunda genelde Instagram giriş sorunu yaşıyor kullanıcılar ama her çalınma riskinde böyle bir sorun yaşanmayabilir. Belki hesabınız bir bot hesap gibi kullanılarak sizin üzerinizden çılgınlar gibi fenomen olma çabasıyla takipçi satın alan diğer Instagram profilleri takip ediliyor.

Tabii bu büyük komplo teorisinin yanı sıra klasik bir çılgın eski sevgili ya da eskiden kanka olduğunuz ama şu an aranızın bozuk olduğu bir arkadaş senaryoları daha akla yatkın. Kim olursa olsun, sizden habersiz Instagram hesabınıza giriş yapılması kabul edilebilir bir şey değil ve böyle bir durumu anlamanın en kolay yöntemlerinden biri de Instagram giriş konumlarını kontrol etmek.

Instagram giriş konumları size sadece ülke ve şehir bilgisi vermiyor, aynı zamanda tarih, saat ve giriş yapılan cihaz ile ilgili de bilgi veriyor. Mesela siz bir iPhone kullanıcısısınız ama hesabınıza devamlı bir Android cihazdan giriş yapılıyor diyelim, işte yakalandı! Elbette bunu bir paranoya haline getirip her gün kontrol etmenize gerek yok ama haftada, ayda bir aklınıza geldiği zaman kontrol etmekte yarar var.

Instagram giriş konumları nereden öğrenilir?

Instagram mobil uygulamasını açın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Profil sayfanızı açın.

Üst tarafta bulunan yan yana ya da alt alta duran üç çizgi butonuna dokunun.

Karşınıza bir menü çıkacak.

Bu menüden “Ayarlar” bölümüne girin.

Karşınıza çıkan seçeneklerden “Güvenlik”e dokunun.

“Giriş Hareketleri” seçeneğine dokunun.

Karşınıza çıkacak olan ekranda son zamanlardaki Instagram giriş konumlarınız, tarih, saat ve cihaz bilgileri çıkacak.

“Bunu Ben Yaptım” ve “Bunu Ben Yapmadım” olarak iki seçenek göreceksiniz.

Eğer, “Bunu Ben Yaptım” seçeneğine dokunursanız karşınıza bir onay ekranı çıkacak.

Söz konusu Instagram giriş konumunu, tarihini, saatini ve cihazı tanıyorsanız “Onayla” seçeneğine dokunun.

Eğer, giriş bilgileriyle alakalı hiçbir fikriniz yoksa “Bunu Ben Yapmadım” seçeneğine dokunun.

Karşınıza şifre değiştirme ekranı çıkacak.

Herhangi bir hesap çalınma şüphesine karşı kendinize yeni ve daha güçlü bir şifre edinmenizde yarar var.

Instagram giriş konumlarınızı, tarihleri, saatleri ve giriş yapılan cihazları bu şekilde, kolayca öğrenebilirsiniz. Olası bir hesap çalınma ihtimaline karşı alabileceğiniz en sağlıklı önemlerden bir tanesi de iki faktörlü kimlik doğrulaması yapmaktır. Böylece biri Instagram hesabınızın giriş bilgilerini öğrense bile, giriş yapmadan önce bir onay daha gerekeceği için hesap güvenliğiniz maksimuma çıkacaktır.